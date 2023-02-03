Определение термина "Полное товарищество"

Полное товарищество

вид коммерческого товарищества, объединение самостоятельных субъектов хозяйствования на основании договора между ними, в котором все участники несут неограниченную солидарную ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом. В П.Т. действует личная ответственность участников, которым предоставляется большая свобода, но их права и обязательства регламентируются договором. Имущество П.Т. формируется за счет вкладов участников, размер которых определен в учредительных документах, полученных доходов и других законных источников, и принадлежит его участникам на праве общей долевой собственности. П.Т. имеет собственное наименование с указанием организационно-правовой формы и имени не менее одного участника товарищества. Имущество П.Т. отлично от имущества его членов: т.е. имуществом общества могут распоряжаться лишь все члены общества вместе. Средства, которые вносят участники общества, предназначены для общего ведения хозяйства. В качестве пая может быть внесено любое имущество, имеющее стоимость, включая патенты, лицензии и другие вклады, в том числе труд. Такой вклад переходит в собственность общества; он может быть внесен единовременно или за несколько раз. Особенность П.Т. — возможность отсутствия денежных вкладов. Прибыль и убытки в П.Т. обычно распределяются равными долями, независимо от величины взносов. Каждый участник отвечает за все обязательства общества как за свои всем своим имуществом, являясь солидарным должником, и полностью отвечает перед обществом за потери, возникающие по его вине. Он не может реализовать интересы, противоречащие интересам общества. В случае нарушения этого условия пайщики могут требовать возмещения ущерба и выхода пайщиков из общества. П.Т. не имеет органов управления и поэтому оно может быть представлено любым членом. Передача участником своей доли (части доли) другим лицам возможна лишь с согласия всех членов товарищества. Такая форма товарищества характерна для мелких предприятий и не является устойчивой, так как выход из состава даже одного из участников может привести к распаду фирмы.