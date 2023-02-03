Определение термина "Позиция"

Позиция

1) финансовое положение биржевого рынка, компаний, банков состояние денежных счетов, наличия кассы, кредита, обязательств на определенный момент; 2) время, в течение которого судно может прибыть под погрузку; 3) точка зрения, принципиальное отношение к чему-либо.