Определение термина "Предпринимательская способность"

набор качеств, умений, способностей человека, позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание ресурсов для производства, продажи товаров, принимать разумные последовательные решения, создавать и применять новшества, идти на допустимый, оправданный риск.

Популярные термины

БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ

часы рабочего дня банка, в течение которых производятся платежные операции, датируемые этим числом, обычно с 10 до 16 ча...

ЛИЧНЫЙ ДОХОД

денежный доход работника, складывающийся из заработной платы и дополнительных платежей, включая дивиденды, проценты, рен...

КОНВЕРСИЯ

(лат. conversio — превращение) — существенное преобразование, изменение условий, замена одних объектов производства или ...

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

предупреждающие, предохранительные действия. Термин чаще всего используется в страховании, где им обозначают мероприятия...

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

"один из важнейших макроэкономических показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечног...

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

один из важнейших показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (продукци...