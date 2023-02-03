Определение термина "Прямая взаимосвязь"

Прямая взаимосвязь

однозначно обусловленная взаимосвязь между экономическими показателями, величинами, изменяющимися в одном и том же направлении. При увеличении одной переменной увеличивается и другая, зависящая от нее переменная. Иллюстрацией прямой взаимосвязи служит зависимость цены предложения от издержек.