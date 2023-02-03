Определение термина "Производственные основные средства"

Производственные основные средства

средства, связанные с осуществлением уставной деятельности хозяйствующего субъекта, т. е. с производством продукции, строительством, сельским хозяйством и другими видами деятельности. К ним относятся здания, сооружения, оборудование, машины, транспортные средства и др.