Определение термина "Расчетные документы"

Расчетные документы

платежные требования или поручения предприятий на перечисление денежных средств в безналичном порядке для оплаты товаров, работ, услуг или других платежей. Основными видами Р.Д. являются: платежные поручения, платежные требования-поручения, расчетные чеки, аккредитивы.