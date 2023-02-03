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Определение термина "Расчетный счет"

Расчетный счет -
счет имеющего самостоятельный баланс юридического лица в учреждении банка, предназначенный для хранения денежных средств и проведения безналичных расчетов с другими юридическими и физическими лицами. Для открытия расчетного счета в банк представляются: устав предприятия, заявление об открытии счета, карточка с образцами подписей лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов. Р.С. имеет уникальный номер, который указывается на всех расчетно-платежных документах. Для списания средств со счета требуется согласие или распоряжение владельца счета, которое заключается в оформлении платежного поручения или чека. Для учета наличия и движения денежных средств в российской валюте предназначен счет 51 «Расчетный счет». Порядок совершения и оформления операций по Р.С. регулируется правилами банков. По дебету счета 51 отражается поступление средств, по кредиту счета 51 —  списание денежных средств с Р.С. предприятия. Операции по Р.С. отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок банка и приложенных к ним денежно-расчетных документов. Суммы, ошибочно отнесенные в дебет или кредит Р.С. предприятия и обнаруженные при проверке выписок банка, отражаются на счете 63 «Расчеты по претензиям».
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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Расчетный счет: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка