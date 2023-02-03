Определение термина "Разделение функций собственности и управления"

Разделение функций собственности и управления

несовпадение в ситуация, когда собственник и управляющий компанией — не одно и то же лицо. Возникает в результате укрупнения компаний, сложности управления, диверсификации капитала. В этом случае собственник капитала нанимает для управления своим предприятием наемного работника (менеджера), обладающего соответствующими знаниями, умением, желанием работать. Для большей заинтересованности в приумножении капитала менеджеру предоставляют (позволяют приобрести) пакет акций данной компании. Собственник же участвует в принятии глобальных решений, осуществляет контроль над деятельностью в качестве председателя совета директоров или члена совета директоров.