Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Разделение функций собственности и управления

Определение термина "Разделение функций собственности и управления"

Разделение функций собственности и управления -
несовпадение в ситуация, когда собственник и управляющий компанией — не одно и то же лицо. Возникает в результате укрупнения компаний, сложности управления, диверсификации капитала. В этом случае собственник капитала нанимает для управления своим предприятием наемного работника (менеджера), обладающего соответствующими знаниями, умением, желанием работать. Для большей заинтересованности в приумножении капитала менеджеру предоставляют (позволяют приобрести) пакет акций данной компании. Собственник же участвует в принятии глобальных решений, осуществляет контроль над деятельностью в качестве председателя совета директоров или члена совета директоров.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

УСЛУГИ

виды деятельности, работ, в процессе восполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-веществ...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

"операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, использованием иностранной валюты в качестве средства платежа...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, использованием в качестве средства платежа ино...

ДЕЛЬТА

(греч. delta) — 1) разность; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением те...

ДЕЛЬТА

(греч. delta) 1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением ...

ВЕНДЕР

"вендор (англ. vender) — 1) организация или физическое лицо, владеющие или использующие торговую марку; 2) торговый авто...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Разделение функций собственности и управления: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка