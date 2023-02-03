Определение термина "Разработочные таблицы"

Разработочные таблицы

учетные регистры, формируемые с использованием бухгалтерских документов с целью внесения их итоговых данных в счета бухгалтерского учета. Р.Т. используются при расчете амортизации основных средств, распределении затрат на услуги вспомогательных производств, расчете износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов и др.