Определение термина "Ремитент (от лат. remitto — отсылаю)"

Ремитент (от лат. remitto — отсылаю)

первый векселедержатель, лицо, получающее деньги по векселю, на имя которого первичный держатель выписывает переводный вексель (тратту). В качестве Р. может выступать как третье лицо, так и векселедержатель. Учет векселя осуществляется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Векселя полученные».