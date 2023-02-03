Определение термина "Резервы предстоящих расходов и платежей"

Резервы предстоящих расходов и платежей

источник средств, создаваемый в текущем периоде для предстоящих расходов в будущих периодах. Для учета состояния и движения этих сумм используется счет 89 «Резервы предстоящих расходов и платежей», на котором отражаются суммы: предстоящей оплаты отпусков работников; на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; производственных затрат по подготовительным работам в сезонных отраслях промышленности; предстоящих затрат по ремонту основных средств; предстоящих затрат по ремонту предметов проката, затрат по возведению временных (титульных) зданий и сооружений. Порядок резервирования сумм за счет издержек производства и обращения регулируется соответствующими законодательными и другими нормативными актами.