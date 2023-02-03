Определение термина "Рынок еврооблигаций"

Рынок еврооблигаций

устойчивые отношения по долговым обязательствам при долгосрочных займах в евровалютах, оформляемые в виде облигаций заемщиков. В таких облигациях содержатся данные о сумме долга, порядке получения процентов в соответствии с купонами.