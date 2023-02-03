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Определение термина "Сопоставимые цены"

Сопоставимые цены -
условно постоянные цены, чаще всего привязанные к ценам определенного периода, года. Применяются в экономическом анализе для сопоставления объемных показателей производства и потребления, доходов и расходов в разные годы с тем, чтобы избежать в таком сравнении влияния ценового фактора. Так, например, если мы желаем сравнить потребление какого-либо товара в стране в 1991 г. и в 1998 г. в денежном измерении, то следует измерять объемы потребления, выраженные в неизменных ценах, скажем, 1991 г., то есть привести денежные расходы на потребление мяса в 1998г. к ценам 1991 г.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Сопоставимые цены: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка