Определение термина "Сопоставимые цены"

Сопоставимые цены

условно постоянные цены, чаще всего привязанные к ценам определенного периода, года. Применяются в экономическом анализе для сопоставления объемных показателей производства и потребления, доходов и расходов в разные годы с тем, чтобы избежать в таком сравнении влияния ценового фактора. Так, например, если мы желаем сравнить потребление какого-либо товара в стране в 1991 г. и в 1998 г. в денежном измерении, то следует измерять объемы потребления, выраженные в неизменных ценах, скажем, 1991 г., то есть привести денежные расходы на потребление мяса в 1998г. к ценам 1991 г.