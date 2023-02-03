Статьи доходов и расходов бюджета

отдельные позиции, строки, характеризующие разные виды доходов и расходов бюджета и соответствующие им суммы доходов и расходов. Суммарные доходы бюджета складываются из сумм доходных статей, а суммарные расходы — из сумм расходных статей.