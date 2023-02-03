Определение термина "Ставка рефинансирования"

Ставка рефинансирования

" (англ. Federal funds rate) — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям. Через такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской системы при недостатке у кредитных организаций средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств.



Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Центральный банк Российской Федерации воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями"