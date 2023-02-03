Определение термина "Стерлинговая зона"

Стерлинговая зона

груп-пировка стран — членов Британского Содружества, проводивших согласованную политику в международных валютно-финансовых отношениях и использовавших во взаимных расчетах преимущественно фунт стерлингов. Начала функциопировать в XIX в. В настоящее время практически прекратила свое существование.