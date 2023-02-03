Определение термина "Торговая ярмарка"

Торговая ярмарка

крупный, периодически или постоянно действующий и открытый рынок, собирающийся регулярно в одних и тех же местах, в определенное время года и в установленный срок для демонстрации образцов товаров и заключения коммерческих сделок; 2) большой сельский базар, рынок.