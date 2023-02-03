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Определение термина "Торговая наценка"

Торговая наценка -
разница между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли. Для учета торговых скидок предназначен счет 42 «Торговая наценка». К счету 42 могут быть открыты субсчета: 21; 42-1 «Торговая наценка», 42-2 «Скидка поставщиков на возмещение транспортных расходов». При оприходовании товаров счёт 42 кредитуется на суммы торговых и дополнительных . скидок и дебетуется на суммы торговых и дополнительных скидок по товарам, реализованным, отпущенным или списанным вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи и т. п. Суммы скидок в части, относящейся к реализованным на предприятиях товарам, сторнируются по кредиту счета 42 и дебету счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)». Суммы скидок в части, относящейся к реализованным и отпущенным товарам со складов и баз, определяются согласно выписанным счетам-фактурам и списываются в аналогичном порядке. Относящиеся к нереализованным товарам суммы скидок уточняются на основании инвентаризационных описей путем определения полагающейся скидки на товары в соответствии с установленными размерами.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Торговая наценка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка