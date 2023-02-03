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Определение термина "Торговый баланс"

Торговый баланс -
часть платежного баланса государства, характеризующая его торговые связи с другими странами. Составляющими Т.Б. являются экспорт и импорт товаров. Баланс рассчитывается как разница экспорта и импорта товаров, характеризует степень развитости национального товарного рынка.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Торговый баланс: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка