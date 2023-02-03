Определение термина "Товарищество с ограниченной ответственностью"

Товарищество с ограниченной ответственностью

товарищество, которое отвечает перед кредиторами только своим объявленным капиталом. Капитал общества делится на паи, при внесении пая члену общества выдается паевое свидетельство. Оно не является ценной бумагой и не может быть продано другому лицу без согласия членов общества.