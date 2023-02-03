Определение термина "Транспортный налог"

Транспортный налог

налог, введенный с 1 января 1994 г. Указом Президента Российской Федерации от 22.12.93 № 2270 и взимаемый с предприятий, учреждений, организаций (кроме бюджетных) в размере 1% фонда оплаты труда с включением уплаченных сумм в себестоимость продукции (работ, услуг). Плательщики уплачивают налог один раз в месяц в срок, установленный для получения оплаты труда за истекший месяц. Объектом налогообложения является фонд оплаты труда предприятия, начисленный по всем основаниям. Плательщики налога предоставляют налоговым органам ежеквартальный налоговый расчет в сроки, установленные для представления квартального(годового)бухгалтерского баланса. Отчетные данные отражаются ежемесячно по форме 1-н, строка 62.