Определение термина "Твердое предложение"

Твердое предложение

предложение на продажу партии товара, обязывающее продавца до получения ответа другой стороны до истечения указанного в предложении срока для ответа не делать других предложений и не продавать товар. Т.П. предназначается для конкретного заказчика с указанием срока выполнения обязательств поставщика. Как правило, в таком предложении указываются цены товаров и объемы поставки.