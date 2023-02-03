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Определение термина "Управление ликвидностью"

Управление ликвидностью -
деятельность предприятия, банка по обеспечению такого размещения средств, чтобы в любой момент имелась возможность расплатиться по обязательствам (в короткий период времени превратить активы в денежные средства). Существует ряд методов УЛ. Коммерческие банки чаще всего используют следующие методы:
1) общий метод распределения средств, заключающийся в распределении привлеченных и собственных средств по каналам размещения из единого фонда в соответствии с потребностями и интуицией;
2) метод распределения активов (конверсии средств), заключающийся в размещении активов в соответствии со сроками пассивов (например, срочные вклады до одного года направляются на предоставление кредитов до одного года);
3) метод научного управления, использующий аппарат линейного программирования для оптимизации распределения средств.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Управление ликвидностью: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка