Определение термина "Управление ликвидностью"

Управление ликвидностью

деятельность предприятия, банка по обеспечению такого размещения средств, чтобы в любой момент имелась возможность расплатиться по обязательствам (в короткий период времени превратить активы в денежные средства). Существует ряд методов УЛ. Коммерческие банки чаще всего используют следующие методы:

1) общий метод распределения средств, заключающийся в распределении привлеченных и собственных средств по каналам размещения из единого фонда в соответствии с потребностями и интуицией;

2) метод распределения активов (конверсии средств), заключающийся в размещении активов в соответствии со сроками пассивов (например, срочные вклады до одного года направляются на предоставление кредитов до одного года);

3) метод научного управления, использующий аппарат линейного программирования для оптимизации распределения средств.