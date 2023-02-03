Определение термина "Установление курса"

Установление курса

1) на валютных международных рынках: ежедневное установление курсов различных валют путем приведения уровня их покупки или продажи в соответствие с изменившимися условиями рынка; 2) на рынке золота: ежедневное двухразовое (в 10 часов 30 минут и в 15 часов) фиксирование цены золота пятью лондонскими торговыми домами, осуществляющими операции с золотом, исходя из конъюнктуры рынка; 3) на рынке ценных бумаг и кредитов с плавающей процентной ставкой: установление ставки процента перед началом «процентного периода».