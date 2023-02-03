Определение термина "В мою сторону"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

"фраза, применяемая при урегулировании ауттрейда из-за несовпадения мнений сторон; исправляется ""по моим условиям"". "

(англ, go my way) — фраза, применяемая при урегулировании аут-трейда из-за ошибки, несовпадения цены, времени, вида товара; исправляется «по моим условиям».

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