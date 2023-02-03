Определение термина "Вахтовый метод"

Вахтовый метод

"способ обеспечения работ трудовыми ресурсами, заключающийся в периодической доставке сменяющих друг друга работников (вахтового персонала) из мест, значительно удаленных от места работы. В такой ситуации работники несут вахту на рабочем объекте. Возможное написание термина — вахтенный метод. "