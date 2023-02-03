Определение термина "Валютные ценности"

Валютные ценности

иностранная валюта, ценные бумаги, платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.) и фондовые ценности (акции,облигации и др.) в иностранной валюте; драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (родий, рутений, палладий, иридий, осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов и лома таких изделий; природные драгоценные камни в сыром и обработанном виде (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, а также жемчуг), за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий.