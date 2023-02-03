Определение термина "Венчурные операции"

Венчурные операции

(от англ, venture — рискованное предприятие) — денежные операции и операции с ценными бумагами, связанные с кредитованием и финансированием технических нововведений, научных исследований и разработок, внедрения изобретений и открытий. Такие операции проводятся в основном инновационными банками и связаны с высоким риском.