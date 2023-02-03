Определение термина "Вторичные ресурсы"

Вторичные ресурсы

материалы и изделия или их часть, которые после первоначального использования могут применяться повторно в производстве как исходное сырье или изделие, являются источником дополнительных материально-технических ресурсов. Основными источниками В.Р. служат отходы производства и потребления продукции (утильсырье, шлаки, стружка и т.п.)