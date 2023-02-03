Определение термина "Вынужденная конверсия"

Вынужденная конверсия

"обязательная, принудительная, обусловленная обстоятельствами замена или выкуп ценных бумаг компании по ее желанию. Вынужденная конверсия может произойти в момент, когда инвестору выгоднее сохранить облигации. Оговорка о вынужденной конверсии предусматривает право компании возвратить облигации для погашения тогда, когда рыночная цена обычных акций, являющихся объектом конверсии, превысит определенный уровень и стабилизируется на несколько дней. Выгодна компании, но не инвестору. "