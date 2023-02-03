Определение термина "Закон оукена"

Закон оукена

закон, в соответствии с которым при небольшом ежегодном росте реального ВНП (не превышающем 2,5 %) уровень безработицы сохраняется практически постоянным, а при более глубоком изменении ВНП 2 % его изменений порождают сдвиг безработицы в обратную сторону на 1 %.