Определение термина "Земельная рента"

Земельная рента

1) доход, получаемый владельцем земли от арендаторов земельных участков; 2) доход от использования земли, не связанный непосредственным образом с производственной деятельностью собственника земли, а получаемый им за предоставление земли как природного ресурса; 3) часть прибыли от использования земли хозяйствующими на ней объектами, которую получает собственник земли в соответствии со своим правом собственности.