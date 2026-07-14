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Маркетплейсы

АУСН для маркетплейсов в 2026 году

АУСН в 2026 году остаётся одним из самых выгодных режимов для продавцов на маркетплейсах. Он предлагает селлерам полное освобождение от НДС, налоговых деклараций и ведения книги учёта доходов и расходов.

14.07.2026
2382
2382

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

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Соблюдая требования по лимитам и применению автоматизированной упрощёнки, продавцы могут перейти на АУСН. Точка Банк расскажет, как это сделать, по каким формулам считать налоги и как их уплачивать в счёт налоговой. 

Коротко
В 2026 году АУСН разрешена для продавцов на маркетплейсах. Они должны соблюдать лимиты — годовой доход до 60 млн ₽, штат до пяти человек, остаточная стоимость основных средств до 150 млн ₽ и работа только в уполномоченных банках.
Налог на АУСН рассчитывается по одному из двух объектов: «Доходы» — 8%; «Доходы минус расходы» — 20%. Выручкой признаётся полная стоимость товара. Комиссии учитываются как расходы только на АУСН «Доходы минус расходы». 
Селлеры на АУСН освобождены от страховых взносов за сотрудников и за себя. У них остаются только НДФЛ и фиксированные взносы на травматизм — 2 959 ₽ в год.
Перейти на автоматизированную упрощёнку можно как при регистрации нового бизнеса, так и при переходе с УСН, ОСНО или патента. Заявление можно подать электронно через личный кабинет ФНС, банк или мобильное приложение АУСН.

Может ли бизнес применять АУСН на маркетплейсах в 2026 году

Согласно приказу ФНС России от 04.12.2024 №ЕД-7-2/1102, маркетплейсы выступают цифровыми налоговыми агентами. Поэтому селлеры имеют право применять АУСН и работать на электронных площадках. Однако они должны соблюдать несколько правил:

  • обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
  • лимит средней численности работников — не более пяти человек;
  • остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
  • лимит доходов — до 60 млн ₽;
  • расчётные счета открыты только в уполномоченных банках, например в Точка Банке;
  • выплаты зарплаты производятся только безналично;
  • отсутствие совмещения других налоговых режимов.
АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли
Счёт и онлайн‑бухгалтерия для АУСН — всё в одном месте от 0 ₽ в первый год. Данные передаются в ФНС автоматически.

Как продавцу перейти на АУСН на маркетплейсе в 2026 году

Процесс перехода селлера на АУСН зависит от статуса регистрации бизнеса:

  • ИП при первичной регистрации бизнеса;
  • ИП уже работает на УСН, ОСНО или патенте и хочет перейти на АУСН.

Новый бизнес

Если ИП только открывает своё дело, ему необходимо заполнить специальное заявление о переходе на АУСН. Его можно подать одновременно с документами на регистрацию бизнеса или в течение 30 дней после неё. 

Уже действующий бизнес

Если продавец уже работает на УСН, ПСН или ОСНО и хочет перейти на АУСН, ему также необходимо подать в ФНС специальное уведомление. Сделать это можно исходя из системы налогообложения:

  • на УСН и патенте — до начала месяца, с которого планируется переход на автоматизированную упрощёнку;
  • на ОСНО — до 31 декабря текущего года.   

Как подавать заявление о переходе на АУСН

Селлер может подать заявление только в электронном виде:

Важно: индивидуальные предприниматели на НПД и УСН могут перейти на АУСН в течение года, а на ОСНО и ЕСХН — только с 1 января следующего года.

Как считать налог АУСН при работе с маркетплейсами

На АУСН налог считается автоматически — ФНС получает данные от маркетплейса и сама начисляет сумму. Однако ИП важно понимать логику расчёта, чтобы проверять корректность начислений и планировать финансы.

Процесс вычисления налога зависит от системы налогообложения, которую применяет  селлер:

  • АУСН «Доходы»;
  • АУСН «Доходы минус расходы».  

Как рассчитать АУСН «Доходы» продавцу

Доходом признаётся полная стоимость товара, которую заплатил покупатель на маркетплейсе.

Ставка налогаФормула расчёта налога
8%Сумма всех продаж за месяц × 8%

Важно: маркетплейсы удерживают сумму на комиссию за продажу, логистику, хранение и рекламу. Вне зависимости от этого селлер должен высчитывать налог с общей суммы, которую ему заплатил покупатель. 

Экспертное мнение

АУСН на маркетплейсах упрощает работу продавца, но требует понимания правил формирования налоговой базы. Налог при этом режиме рассчитывается автоматически, а ответственность за корректность данных по‑прежнему остаётся на селлере. На практике чаще всего ошибки возникают из‑за учёта дохода не с полной стоимости товара, а с суммы после удержания комиссий маркетплейса. Важно также правильно учитывать возвраты и сверять данные с отчётами площадок.


Для упрощения учёта и автоматизации расчётов подключите АУСН от Точка Банк — сервис передаёт данные в ФНС, помогает контролировать операции. Такой подход особенно удобен для селлеров с регулярными продажами на нескольких маркетплейсах.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как рассчитать АУСН «Доходы минус расходы» селлеру

В этой системе налогообложения ИП должен учитывать как доходы, так и расходы:

  • доход — полная стоимость товара;
  • расходы — комиссии маркетплейса, логистика, хранение и стоимость закупки товара.
Ставка налогаФормула расчёта налога
Общая — 20%.

Если селлер работает в убыток, имеет нулевую прибыль или сумма налога оказалась менее 3% от общего дохода — 3%
(Сумма всех продаж за месяц – Подтверждённые расходы) × 20%

Примеры расчёта налога на АУСН для селлера

Вводные данные:

  • ИП продаёт кроссовки на маркетплейсе;
  • За месяц он реализовал 200 пар.
  • Стоимость одной пары — 5 000 ₽.
  • Закупочная цена у поставщика — 2 000 ₽.
  • Комиссия маркетплейса на продажу — 750 ₽.
  • Логистика и хранение — 250 ₽.
АУСН «Доходы» АУСН «Доходы минус расходы» 
Общий доход — 200 × 5 000 = 1 000 000 ₽.

Сумма налога — 1 млн × 8% = 80 000 ₽
Общий доход — 200 × 5 000 = 1 000 000 ₽.

Расходы:

— закупка — 200 × 2 000 ₽ = 400 000 ₽;

— комиссия маркетплейса — 200 × 750 = 150 000 ₽;

— логистика и хранение — 200 × 250 = 50 000 ₽;

— итого расходы — 400 000 + 150 000 + 50 000 = 600 000 ₽.

Сумма налога — (1 млн – 600 000) × 20% = 80 000 ₽ 

Какие ещё налоги должны платить селлеры на АУСН

Продавцы должны выплачивать налоги на доходы физических лиц. При этом плательщики АУСН полностью освобождены от уплаты страховых взносов за сотрудников и за себя. Однако сохраняются выплаты на травматизм. В 2026 году установлен фиксированный размер этих взносов — 2 959 ₽ в год. Это общая сумма за весь персонал, а не за каждого сотрудника отдельно.

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Как формируется налоговая база селлера на АУСН

Налоговая база на АУСН — это сумма, к которой применяется ставка налога 8 или 20%. Её формирование зависит от выбранного объекта налогообложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы» и имеет важные особенности при работе с маркетплейсами.

Кассовый метод

Кассовый метод означает, что доход признаётся в момент поступления оплаты от покупателя, а не в момент отгрузки товара. А расход признаётся в момент его фактической оплаты поставщику или маркетплейсу.

На практике маркетплейс автоматически передаёт в ФНС данные о дате оплаты товара покупателем — именно эта дата становится датой признания дохода селлера.

Агентская схема

Маркетплейс работает с селлерами по агентской схеме, где ИП выступает принципалом или комитентом.

  • Принципал — условно наниматель, который даёт «задание» маркетплейсу, то есть агенту, продавать товар через свою площадку.
  • Комитент — участник сделки, который поручает интернет-площадке совершать продажу продукции от своего лица. 

Согласно ст. 346.17 НК РФ, доходом комитента, то есть селлера, признаётся полная стоимость товара, реализованного через агента. Она формируется без уменьшения на сумму агентского вознаграждения и удержаний.

Важно: если селлер продал товар за 1 000 ₽, а маркетплейс удержал комиссию 150 ₽ и логистику 50 ₽, то на его счёт поступит только 800 ₽. Однако налоговой базой ИП будет вся 1 000 ₽, а не 800 ₽. 

Возврат товаров

Если покупатель вернул товар, сумма возврата уменьшает налоговую базу. Маркетплейс передаёт в ФНС корректировки, и налог пересчитывается автоматически.

Пример: продажи селлера за месяц составили 500 000 ₽, а возвраты — 50 000 ₽. Налоговая база составит 450 000 ₽.

Важно: на маркетплейсах часто бывает частичный выкуп — покупатель заказал три размера одежды, выкупил один, остальные вернул. Налоговая база формируется только по фактически выкупленным товарам. Возвраты автоматически вычитаются.

Как бизнесу на АУСН платить налог на маркетплейсе

Уплата налога на АУСН при работе с маркетплейсами происходит полностью в автоматическом режиме. Селлеру не нужно самостоятельно заполнять платёжные поручения, считать сроки и заходить в банк-клиент для перевода денег в бюджет.

При этом ИП должен вручную передать в ЛК АУСН некоторые данные: 

  • сумму комиссии;
  • стоимость логистики, хранения и рекламных услуг на маркетплейсах.

Итоговую сумму налога рассчитывает ФНС и присылает уведомление о необходимости уплаты не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного. Селлеры должны уплатить его не позднее 25-го числа того же месяца.

Вопросы по теме

Можно ли продавать товары на маркетплейсах на АУСН?

Да, ИП на АУСН могут продавать товары на маркетплейсах. Согласно №17-ФЗ, этот режим официально разрешён для селлеров и продлён до конца 2027 года. Чтобы работать на АУСН, нужно соблюдать следующие правила: 


— обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;


— лимит среднесписочной численности работников — не более пяти человек;


— остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;


— лимит доходов — до 60 млн ₽;


— расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;


— выплаты зарплаты производятся только безналично;


— отсутствие совмещения других налоговых режимов.

Какие частые ошибки при учёте АУСН у продавцов есть на маркетплейсах?

Основные ошибки селлеров на АУСН связаны с непониманием правил формирования налоговой базы:


— расчёт налога не с полной стоимости товара, а с суммы, поступившей на счёт после удержания комиссий и логистики маркетплейсом;


— полное доверие автоматическим начислениям в ЛК АУСН без сверки с отчётами маркетплейса;


— неправильное определение момента признания дохода;


— отсутствие учёта возвратов.

Нужно ли платить НДС при АУСН на маркетплейсах?

Согласно №17-ФЗ, налогоплательщики АУСН полностью освобождены от уплаты НДС. Предпринимателям необходимо только вносить деньги за НДФЛ и травматизм, если у них есть сотрудники.

Как учитывать баллы и комиссии маркетплейсов в доходах?

Комиссии маркетплейса за продажу, логистику, хранение и рекламу на объекте «Доходы» не уменьшают налоговую базу. Налог считается с полной стоимости товара, которую заплатил покупатель, а комиссии — это расходы, которые игнорируются. 


Важно: в некоторых случаях необходимо вносить данные об удержаниях от маркетплейсов в ЛК АУНС. Это также относится к комиссиям на маркетплейсах, чтобы произвести взаимозачёт.


На объекте «Доходы минус расходы» комиссии маркетплейса, наоборот, уменьшают налоговую базу. Они входят в перечень расходов по ст. 346.16 НК РФ и учитываются в момент их фактического удержания площадкой.


Что касается баллов — маркетплейс может начислить их покупателю за свой счёт и оплатить ими часть стоимости товара, а затем компенсировать ИП эту сумму. В таком случае доходом селлера считается полная цена товара. Баллы маркетплейса не будут являться доходом ИП. Если скидку или баллы предоставляет сам селлер, его доходом признаётся фактическая цена продажи после применения скидки. 

Как учитывать комиссии маркетплейсов на АУСН?

На УСН «Доходы» комиссии маркетплейса не уменьшают налоговую базу. Они лишь считаются расходами, но на этом объекте они не учитываются. При этом в доход учитывается полная сумма продажи, а не за вычетом комиссии.


На УСН «Доходы минус расходы» комиссии маркетплейса уменьшают налоговую базу. Они входят в перечень расходов и учитываются в момент их фактического удержания площадкой. 

Что выгоднее для маркетплейсов: АУСН, УСН или ОСНО?

— АУСН выгоднее всего для ИП при оборотах до 60 млн ₽ в год и штате до пяти человек.


— УСН подходит тем, кто превысил лимиты АУСН, но остаётся в рамках лимитов УСН — до 450 млн ₽ в год. Недостаток этого варианта — обязательная уплата НДС, если годовой доход составил более 20 млн ₽.


— ОСНО наименее выгодна для большинства селлеров за счёт большой налоговой нагрузки — НДС 22%, НДФЛ 13–22% и налог на имущество. 


При выборе системы налогообложения всегда ориентируйтесь на показатели конкретного бизнеса. Иногда бывают случаи, когда лучше выбрать УСН нежели АУСН.

Как оформлять возвраты товаров селлеру при АУСН?

На АУСН возвраты товаров от покупателей учитываются автоматически. Маркетплейс сам передаёт в ФНС данные о них вместе с информацией о продажах. ФНС, в свою очередь, сама уменьшает налоговую базу ИП на сумму возвращённых товаров.

Какие банки поддерживают АУСН?

Полный список уполномоченных банков, которые работают с автоматизированной упрощёнкой, можно найти на официальном сайте АУСН.

Можно ли применять АУСН на Озоне, ВБ и Яндекс Маркете?

Да, все три крупнейшие площадки официально интегрированы с ФНС. С 1 октября 2026 года они все автоматически начнут передавать данные о продажах, возвратах и удержаниях селлеров. Поэтому применять АУСН на Озоне, ВБ и Яндекс Маркете можно.  

Какие отчёты сдаёт селлер на АУСН?

На АУСН селлер освобождён от основной налоговой отчётности. Однако, если у него есть сотрудники, ему необходимо сдавать подразделы ЕФС-1:


— сведения о трудовой деятельности;


— сведения о страховом стаже.

Как ФНС получает данные о продажах на маркетплейсах?

С 1 октября все маркетплейсы должны будут автоматически передавать данные о каждом продавце, работающем на их платформе.

Нужно ли вести КУДиР на АУСН?

Нет, вести книгу учёта доходов и расходов на АУСН не нужно. Это одно из главных преимуществ данного режима. 


Поскольку ФНС автоматически получает все данные об операциях ИП напрямую от банков, онлайн-касс и маркетплейсов, ФНС сама формирует налоговую базу.

Можно ли применять АУСН при работе сразу на нескольких маркетплейсах?

АУСН не ограничивает количество маркетплейсов, на которых ИП может продавать товары. Поэтому её можно использовать при работе сразу не нескольких площадках.

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АУСН на маркетплейсах в 2026 году: как считать налог, работать и учитывать доходы селлеру — Точка Банк