АУСН для маркетплейсов в 2026 году

Коротко

Налог на АУСН рассчитывается по одному из двух объектов: «Доходы» — 8%; «Доходы минус расходы» — 20%. Выручкой признаётся полная стоимость товара. Комиссии учитываются как расходы только на АУСН «Доходы минус расходы».

Селлеры на АУСН освобождены от страховых взносов за сотрудников и за себя. У них остаются только НДФЛ и фиксированные взносы на травматизм — 2 959 ₽ в год.

Перейти на автоматизированную упрощёнку можно как при регистрации нового бизнеса, так и при переходе с УСН, ОСНО или патента. Заявление можно подать электронно через личный кабинет ФНС, банк или мобильное приложение АУСН.



В 2026 году АУСН разрешена для продавцов на маркетплейсах. Они должны соблюдать лимиты — годовой доход до 60 млн ₽, штат до пяти человек, остаточная стоимость основных средств до 150 млн ₽ и работа только в уполномоченных банках.