АУСН для маркетплейсов в 2026 году

Соблюдая требования по лимитам и применению автоматизированной упрощёнки, продавцы могут перейти на АУСН. Точка Банк расскажет, как это сделать, по каким формулам считать налоги и как их уплачивать в счёт налоговой.
Может ли бизнес применять АУСН на маркетплейсах в 2026 году
Согласно приказу ФНС России от 04.12.2024 №ЕД-7-2/1102, маркетплейсы выступают цифровыми налоговыми агентами. Поэтому селлеры имеют право применять АУСН и работать на электронных площадках. Однако они должны соблюдать несколько правил:
- обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
- лимит средней численности работников — не более пяти человек;
- остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
- лимит доходов — до 60 млн ₽;
- расчётные счета открыты только в уполномоченных банках, например в Точка Банке;
- выплаты зарплаты производятся только безналично;
- отсутствие совмещения других налоговых режимов.
Как продавцу перейти на АУСН на маркетплейсе в 2026 году
Процесс перехода селлера на АУСН зависит от статуса регистрации бизнеса:
- ИП при первичной регистрации бизнеса;
- ИП уже работает на УСН, ОСНО или патенте и хочет перейти на АУСН.
Новый бизнес
Если ИП только открывает своё дело, ему необходимо заполнить специальное заявление о переходе на АУСН. Его можно подать одновременно с документами на регистрацию бизнеса или в течение 30 дней после неё.
Уже действующий бизнес
Если продавец уже работает на УСН, ПСН или ОСНО и хочет перейти на АУСН, ему также необходимо подать в ФНС специальное уведомление. Сделать это можно исходя из системы налогообложения:
- на УСН и патенте — до начала месяца, с которого планируется переход на автоматизированную упрощёнку;
- на ОСНО — до 31 декабря текущего года.
Как подавать заявление о переходе на АУСН
Селлер может подать заявление только в электронном виде:
- уполномоченный банк;
- мобильное приложение АУСН.
Важно: индивидуальные предприниматели на НПД и УСН могут перейти на АУСН в течение года, а на ОСНО и ЕСХН — только с 1 января следующего года.
Как считать налог АУСН при работе с маркетплейсами
На АУСН налог считается автоматически — ФНС получает данные от маркетплейса и сама начисляет сумму. Однако ИП важно понимать логику расчёта, чтобы проверять корректность начислений и планировать финансы.
Процесс вычисления налога зависит от системы налогообложения, которую применяет селлер:
- АУСН «Доходы»;
- АУСН «Доходы минус расходы».
Как рассчитать АУСН «Доходы» продавцу
Доходом признаётся полная стоимость товара, которую заплатил покупатель на маркетплейсе.
|Ставка налога
|Формула расчёта налога
|8%
|Сумма всех продаж за месяц × 8%
Важно: маркетплейсы удерживают сумму на комиссию за продажу, логистику, хранение и рекламу. Вне зависимости от этого селлер должен высчитывать налог с общей суммы, которую ему заплатил покупатель.
Как рассчитать АУСН «Доходы минус расходы» селлеру
В этой системе налогообложения ИП должен учитывать как доходы, так и расходы:
- доход — полная стоимость товара;
- расходы — комиссии маркетплейса, логистика, хранение и стоимость закупки товара.
|Ставка налога
|Формула расчёта налога
|Общая — 20%.
Если селлер работает в убыток, имеет нулевую прибыль или сумма налога оказалась менее 3% от общего дохода — 3%
|(Сумма всех продаж за месяц – Подтверждённые расходы) × 20%
Примеры расчёта налога на АУСН для селлера
Вводные данные:
- ИП продаёт кроссовки на маркетплейсе;
- За месяц он реализовал 200 пар.
- Стоимость одной пары — 5 000 ₽.
- Закупочная цена у поставщика — 2 000 ₽.
- Комиссия маркетплейса на продажу — 750 ₽.
- Логистика и хранение — 250 ₽.
|АУСН «Доходы»
|АУСН «Доходы минус расходы»
|Общий доход — 200 × 5 000 = 1 000 000 ₽.
Сумма налога — 1 млн × 8% = 80 000 ₽
|Общий доход — 200 × 5 000 = 1 000 000 ₽.
Расходы:
— закупка — 200 × 2 000 ₽ = 400 000 ₽;
— комиссия маркетплейса — 200 × 750 = 150 000 ₽;
— логистика и хранение — 200 × 250 = 50 000 ₽;
— итого расходы — 400 000 + 150 000 + 50 000 = 600 000 ₽.
Сумма налога — (1 млн – 600 000) × 20% = 80 000 ₽
Какие ещё налоги должны платить селлеры на АУСН
Продавцы должны выплачивать налоги на доходы физических лиц. При этом плательщики АУСН полностью освобождены от уплаты страховых взносов за сотрудников и за себя. Однако сохраняются выплаты на травматизм. В 2026 году установлен фиксированный размер этих взносов — 2 959 ₽ в год. Это общая сумма за весь персонал, а не за каждого сотрудника отдельно.
Как формируется налоговая база селлера на АУСН
Налоговая база на АУСН — это сумма, к которой применяется ставка налога 8 или 20%. Её формирование зависит от выбранного объекта налогообложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы» и имеет важные особенности при работе с маркетплейсами.
Кассовый метод
Кассовый метод означает, что доход признаётся в момент поступления оплаты от покупателя, а не в момент отгрузки товара. А расход признаётся в момент его фактической оплаты поставщику или маркетплейсу.
На практике маркетплейс автоматически передаёт в ФНС данные о дате оплаты товара покупателем — именно эта дата становится датой признания дохода селлера.
Агентская схема
Маркетплейс работает с селлерами по агентской схеме, где ИП выступает принципалом или комитентом.
- Принципал — условно наниматель, который даёт «задание» маркетплейсу, то есть агенту, продавать товар через свою площадку.
- Комитент — участник сделки, который поручает интернет-площадке совершать продажу продукции от своего лица.
Согласно ст. 346.17 НК РФ, доходом комитента, то есть селлера, признаётся полная стоимость товара, реализованного через агента. Она формируется без уменьшения на сумму агентского вознаграждения и удержаний.
Важно: если селлер продал товар за 1 000 ₽, а маркетплейс удержал комиссию 150 ₽ и логистику 50 ₽, то на его счёт поступит только 800 ₽. Однако налоговой базой ИП будет вся 1 000 ₽, а не 800 ₽.
Возврат товаров
Если покупатель вернул товар, сумма возврата уменьшает налоговую базу. Маркетплейс передаёт в ФНС корректировки, и налог пересчитывается автоматически.
Пример: продажи селлера за месяц составили 500 000 ₽, а возвраты — 50 000 ₽. Налоговая база составит 450 000 ₽.
Важно: на маркетплейсах часто бывает частичный выкуп — покупатель заказал три размера одежды, выкупил один, остальные вернул. Налоговая база формируется только по фактически выкупленным товарам. Возвраты автоматически вычитаются.
Как бизнесу на АУСН платить налог на маркетплейсе
Уплата налога на АУСН при работе с маркетплейсами происходит полностью в автоматическом режиме. Селлеру не нужно самостоятельно заполнять платёжные поручения, считать сроки и заходить в банк-клиент для перевода денег в бюджет.
При этом ИП должен вручную передать в ЛК АУСН некоторые данные:
- сумму комиссии;
- стоимость логистики, хранения и рекламных услуг на маркетплейсах.
Итоговую сумму налога рассчитывает ФНС и присылает уведомление о необходимости уплаты не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного. Селлеры должны уплатить его не позднее 25-го числа того же месяца.