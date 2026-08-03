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Автор

Анастасия Ткаченко

Специалист по международной логистике и сопровождению ВЭД

  • Комплексный расчёт логистических решений, организация импорта товаров «под ключ»

  • Управление цепочками поставок и контроль логистических издержек

  • Полное документационное сопровождение ВЭД: оформление и проверка внешнеторговых документов 

Статьи автора

Всего 1 статья
3 АВГУСТА 2026
745
Документы для морской перевозки

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