Коротко — Товарораспределительные и транспортные: коносамент, морская транспортная накладная, договор морского фрахтования, телекс‑релиз, таймшит. Фиксируют факт морской перевозки и ответственность. — Коммерческие: инвойс, упаковочный лист. Используются для расчётов и подтверждения стоимости. — Таможенные и разрешительные документы: экспортная декларация, сертификат происхождения. Нужны для пересечения границы и подтверждения легальности перевозки и безопасности перевозимой продукции. Документы для морской перевозки делятся на несколько категорий:

Что такое коносамент и зачем он нужен

Коносамент — международный документ, который подтверждает ответственность перевозчика за доставку. Используется при морских и мультимодальных перевозках. При получении коносамента перевозчик подтверждает, что получил товар с сопроводительными документами и готов к их доставке.

Коносамент нужен, чтобы:

Подтвердить, что перевозчик принял груз.

Заменить собой международный договор купли-продажи.

Удостоверить право получателя на груз.

Показать банку факт перевозки товара.

Без правильно оформленного коносамента таможня не пропустит товар через границу, банк не подтвердит платёж. В итоге груз застрянет на границе, его отправят на склад СВХ, а у импортёра будут издержки из-за простоя.

ПРИМЕР Продавец из Китая отправляет товар покупателю в Россию. Покупатель открывает аккредитив в банке. Перевозчик оформляет коносамент — он подтверждает, что груз принят к перевозке, но не заменяет договор купли‑продажи — и передаёт оригиналы продавцу. Продавец направляет оригиналы через банк, банк проверяет документы и проводит платёж. Когда груз прибывает в порт назначения, покупатель или его агент предъявляют оригинал коносамента и терминал выдаёт груз. Если в пути груз перепродали, права переходят вместе с коносаментом: новый владелец получает груз по документу.



Коносамент заполняют на русском и английском языках. Обычно в трёх экземплярах: отправителю, получателю и перевозчику. Каждый экземпляр даёт право на получение груза. Если выдать товар по одному экземпляру, то два остальных получаются недействительными.

Реквизиты коносамента — что должно быть указано

Единой формы коносамента нет, у каждого перевозчика свой экземпляр. Его содержание регламентирует статья 144 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Согласно ей в документе обязательно указывают:

перевозчика;

порт и дату погрузки;

отправителя;

порт выгрузки;

получателя;

информацию о грузе: наименование, количество, вес, условия транспортировки, особые свойства и другое.;

внешнее состояние груза и упаковки;

размер фрахта

время и место выдачи коносамента;

количество оригиналов коносамента;

подпись перевозчика или уполномоченного лица.

Данные из коносамента должны совпадать с информацией из инвойса, упаковочного листа, таможенной декларации.

Сопроводительные документы для морской перевозки

Электронный коносамент

Электронный коносамент (телекс-релиз, SWIFT- релиз, электронное разрешение на выдачу груза) — документ, с которым можно получить груз без бумажного коносамента.

Перевозчик получает от отправителя коносамент и уведомляет порт назначения о том, что груз можно выдать по телекс-релизу. Продавцу не нужно отправлять бумажный коносамент по почте грузополучателю. Благодаря телекс-релизу он быстрее получит товар и пройдёт таможенное оформление.

Морская транспортная накладная

Электронная морская транспортная накладная подтверждает передачу груза от отправителя перевозчику. По морской накладной, в отличие от коносамента, перевозчик не получает никаких прав владения товаром и может передать груз только указанному в ней получателю.

Морская накладная бывает двух видов:

океанская — для международных перевозок;

линейная — для регулярных линий.

В морской транспортной накладной обязательно указывают:

данные об отправителе, перевозчике и получателе;

информацию о товаре — вес, объём, название, количество и другое.;

маршрут;

условия и сроки транспортировки.

Грузовой манифест

Грузовой манифест (карго-манифест) — документ с перечнем товаров, которые перевозят на судне. В манифесте грузоотправитель указывает информацию:

о грузе;

об импортёре;

экспортёре;

о перевозчике;

маршруте;

транспортном средстве.

Все данные в грузовой манифест нужно вносить из коносамента. Если отправителей несколько, то в едином манифесте указывается вся информация по каждому коносаменту.

Упаковочный лист

Упаковочный лист — товаросопроводительный документ с информацией о перевозимых грузах. Благодаря ему таможенники видят, не вскрывая упаковку, что под ней перевозится. Упаковочный лист оформляют в двух экземплярах. Один экземпляр отправитель оставляет у себя, а второй перевозчик клеит на коробку, палету, контейнер или ящик. В документе указывают:

отправителя;

получателя;

номер и дату упаковочного листа;

тип упаковки;

адрес назначения;

перечень товаров с их наименованием, весом, объёмом и количеством по каждой позиции.

Инвойс

Инвойс — международный документ, который подтверждает факт сделки и указывает стоимость товара. Без него нельзя пройти таможенное оформление, валютный контроль, вывезти или ввезти груз. В документе нужно отображать:

информацию о продавце и покупателе;

дату, номер инвойса и внешнеторгового контракта;

название, количество и стоимость товара;

стоимость товара в валюте контракта;

базис поставки из перечня Инкотермс, например CIF, FOB, FCA, EXW;

дату оформления.

Кроме коммерческого инвойса есть проформа-инвойс. Это предварительный документ, который продавец отправляет покупателю для согласования цены, оформления заявки на валюту, открытия аккредитива или получения импортной лицензии.

Договор морского фрахтования

По договору морского фрахтования перевозчик — фрахтовщик — принимает на себя обязательство транспортировки груза перед отправителем — фрахтователем.

Договор оформляют на все грузовые места судна или их часть. За них грузовладелец платит фрахт — сумму, которая складывается из базовых и дополнительных ставок.

Важно: фрахтователь арендует не судно, а именно места под груз. Фрахтовщик обязуется доставить товар в пункт назначения. Также в его обязанности могут входить погрузочно-разгрузочные работы, оформление страховки, товаросопроводительных документов.

Таймшит

Таймшит — ведомость учёта времени стоянки судна в порту на погрузочно-разгрузочные работы и дополнительные операции. Их прописывают подробно — вплоть до пяти минут.

Заверяют ведомость представители грузоотправителя и судна. На её основании рассчитывается компенсация отправителя судовладельцу за долгие погрузо-разгрузочные работы, из-за которых судно вышло в рейс с опозданием.

Экспортная декларация

Экспортная декларация при международных перевозках EX1 нужна для вывоза товаров с территории Евросоюза. Она распространяется на грузы, которые произвели в ЕС и провозят через его территорию транзитом.

В ней указывают полную информацию о грузе, пломбах и особых отметках, таможенной стоимости, транспортном средстве, отправителе и получателе.

Штурманская расписка

Документ, подтверждающий, что судно приняло товар к транспортировке. Расписку оформляет грузовой помощник капитана после завершения погрузки. Её выдают грузоотправителю или его экспедитору как доказательство того, что партия груза принята к перевозке.

На её основании перевозчик выписывает коносамент. В отличие от него расписка — не товарораспорядительный документ. И она не заменяет собой другие документы.

Букинг-нот

Букинг-нот подтверждает бронирование грузового места на судне. Документ содержит основные параметры грузоперевозки до выпуска коносамента:

наименования перевозчика и грузоотправителя;

пункты отправления и назначения;

род и количество груза, тип упаковки, габариты;

предполагаемую дату погрузки и рейс судна, часто с оговоркой о праве замены судна;

ставку фрахта и порядок оплаты;

форму коносамента.

Оформлять букинг-нот может экспедитор, продавец или покупатель — всё зависит от условий поставки Инкотермс.

Страховой полис

Страховой полис — это документ, который подтверждает заключение договора морского страхования и фиксирует обязательства страховщика возместить убытки при наступлении оговорённых страховых случаев.

Объектом, согласно ст. 249 КТМ РФ, могут быть фрахт, судно, груз. Оформлять его не обязательно, всё зависит от условий Incoterms и договорённостей поставщика и покупателя.

Фитосанитарный сертификат

Сертификат подтверждает безопасность продукции растительного происхождения. Его оформляют на одну партию товара. Чаще всего сертификат обязателен для импорта и экспорта:

зерна, семян, орехов, сухофруктов;

свежих фруктов и овощей;

посадочного материала, цветов, рассады;

древесины, пиломатериалов, щепы, опилок;

кормов растительного происхождения и т. п.

Частые ошибки при оформлении документов и как их избежать

Несоответствие данных в разных документах

В чём ошибка: данные из разных документов не соответствуют друг другу. Например, в инвойсе указано 15 мест, в упаковочном листе 14, а в коносаменте 16. Таможня при обнаружении расхождений назначает дополнительные проверки, груз задерживается, его могут отправить на платное хранение на СВХ за счёт владельца груза.

Как избежать: перед отправкой документов проверять тройное совпадение. Данные в инвойсе, упаковочном листе и коносаменте должны быть идентичны по количеству мест, весу, наименованию товара.

Ошибки и опечатки в документах

В чём ошибка: неправильно заполнены реквизиты документов, пропущены обязательные графы, есть опечатки в названиях или числах.

Как избежать: использовать официальные источники для классификации товаров, привлекать таможенных представителей при сомнениях, проверять документы на наличие всех обязательных реквизитов.

Нет обязательных документов

В чём ошибка: нет обязательного документа для таможни. Например, коносамента для всех товаров, фитосертификата для товара растительного происхождения, экспортной декларации при импорте с территории ЕС.

Как избежать: если за документ отвечает поставщик, надо убедиться, что перед отправкой он приложил всю транспортную документацию для морского транспорта. Если за них отвечает импортёр, нужно заранее проверить список документов и убедиться в том, что пакет готов.

Чем грозят ошибки

На практике любая ошибка в документе может привести к задержкам и переплатам.

— Простой груза. Если таможня задержит груз, импортёр вовремя не получит его, не сможет реализовать или отправить третьему лицу. Это повлечёт экономические издержки перед покупателями за невыполнение обязательств. Если груз скоропортящийся, то за время задержки он может испортиться, и продать его не получится.

— Хранение на СВХ. Таможня помещает груз на СВХ до выяснения всех обстоятельств, получения недостающих документов или полной уплаты пошлин. Услуги склада оплачивает импортёр, и длительное хранение может привести к значимым расходам.

— Переоформление документов. Чтобы скорее забрать товар, нужно быстро получить недостающие или переоформить имеющиеся документы. Лабораториям, центрам, посредникам, которые отвечают за их выдачу, могут запросить за срочность повышенный тариф.

— Штрафы. Например, импортёр указал неверные условия поставки, из-за чего уменьшились налоги. Согласно п. 2. ст. 16.2 КоАП РФ, юридическим лицам за это грозит уплата пошлин в двухкратном размере. Если грузовладелец не заплатит налог или пошлину в нужном объёме, то за каждый день ему будут начисляться пени.

Как оформить документы для морской перевозки: пошаговый алгоритм