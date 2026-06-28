Дмитрий Фадеев

Эксперт по онлайн-кассам в Точка Банке

Работаю в Точке c 2016 года.

Знаю все важные нюансы в работе с онлайн-кассами, участвую в запуске новых моделей онлайн-касс в Точка Банке.

Напрямую общаюсь с производителями касс, фискальных накопителей, ОФД и разработчиками кассового программного обеспечения, чтобы быть в курсе самой актуальной информации.