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Автор

Дмитрий Фадеев

Эксперт по онлайн-кассам в Точка Банке

Работаю в Точке c 2016 года. 

Знаю все важные нюансы в работе с онлайн-кассами, участвую в запуске новых моделей онлайн-касс в Точка Банке. 

Напрямую общаюсь с производителями касс, фискальных накопителей, ОФД и разработчиками кассового программного обеспечения, чтобы быть в курсе самой актуальной информации. 

Статьи автора

Всего 1 статья
28 ИЮНЯ 2026
342
Фискальный регистратор: что это, функции и отличия от других видов ККТ и онлайн-кассы

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