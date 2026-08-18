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Автор

Максим Фролов

Лидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке
  • С 2023 года работаю в Точка Банке.
  • Специализируюсь на создании продуктов и сервисов для компаний, развивающихся по модели франчайзинга.
  • Помогаю франшизам решать ежедневные задачи.

Статьи автора

Всего 4 статьи
1 ОКТЯБРЯ 2026
5615
Договор коммерческой концессии: как оформить франшизу по закону
15 СЕНТЯБРЯ 2026
16 636
Что такое роялти и паушальный взнос
28 АВГУСТА 2026
2417
Как открыть бизнес по франшизе
18 АВГУСТА 2026
2674
Как открыть кофейню по франшизе

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