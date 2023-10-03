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Как открыть бизнес по франшизе

Франшиза — один из понятных способов начать бизнес: с готовой моделью, узнаваемым брендом и отлаженными процессами. Вместе с лидером фрагмента «Франчайзинг» в Точка Банке Максимом Фроловым разберёмся, как выбрать франшизу, оценить свои возможности и выстроить стратегию, которая поможет бизнесу окупиться даже в кризис.

28.08.2026
2417
2417

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Авторы

Коротко
— Франшиза — это готовый бизнес под известным брендом: вы получаете модель, процессы, обучение и поддержку, но работаете по стандартам и платите за это.
— Выбирать франшизу нужно осознанно: проверить товарный знак в Роспатенте, пообщаться с действующими партнёрами и обязательно показать договор юристу.
— Успех зависит не только от бренда, но и от вашей готовности следовать системе, считать экономику и вкладываться в развитие на старте.

Что такое франшиза

Франшиза — это бизнес под брендом уже существующей компании. Предприниматель получает готовую бизнес-модель, технологии, узнаваемое имя и поддержку франчайзера. Условия работы стороны закрепляют в договоре коммерческой концессии. За франшизу обычно платят паушальный взнос и роялти.

Франшиза может подойти в трёх случаях:

  1. Когда нет собственной идеи. Это шанс стать предпринимателем, даже когда нет уникальной задумки, которую можно монетизировать. Пример: ИП открыл кофейню под известным брендом, и ему не пришлось придумывать концепцию, рецепты и дизайн — всё уже есть.
  2. Когда нет опыта. Это возможность вести бизнес с нуля и выйти на доход через короткое время. Пример: владелец пункта выдачи СДЭК получил готовую модель работы — ему помогли с запуском, дали стандарты, обучили персонал и предоставили доступ к внутренним сервисам компании. 
  3. Когда нужен дополнительный доход. Это неплохая идея, когда бизнес уже есть, но нужен дополнительный источник дохода. Пример: владелец салона красоты открыл по франшизе кофейный островок в ТЦ, чтобы расширить бизнес и привлечь новых клиентов.

Франшиза или свой бизнес: что выбрать

Чтобы вам было проще выбрать подходящий вариант, сравним франшизу и свой бизнес по основным критериям.

КритерийФраншизаСвой бизнес
Срок запуска1–3 месяца6–12 месяцев
Риск закрытия в первый год15–20%До 80%
Свобода решенийОграничена стандартами брендаПолная в рамках закона и здравого смысла
УзнаваемостьЕсть с первого дняНужно нарабатывать
ПоддержкаЕсть помощь франчайзераВсё самостоятельно или за отдельную плату консультантам
Дополнительные платежиПаушальный взнос и роялтиНет платежей за бренд

Независимо от того, что вы выберете — франшизу или собственную идею, для старта нужно зарегистрировать бизнес. С Точка Банком уже открылись более 450 000 бизнесов.

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Тренды франчайзинга

При выборе франшизы стоит учитывать, какие направления набирают популярность. Вот несколько заметных ниш:

  1. Цифровые услуги и ИИ-сервисы. Автоматизация бизнеса, чат-боты и сервисы аналитики.
  2. Образование и детские центры. Кружки, дополнительные занятия и образовательные курсы.
  3. Здоровое питание и экопродукты. Магазины и заведения с натуральными продуктами и полезным меню.
  4. Сервисные компании. Клининг, ремонт, логистика и другие услуги с относительно невысоким порогом входа.
  5. Пункты выдачи заказов. Формат ПВЗ развивается вместе с онлайн-торговлей.

В числе перспективных остаются и более традиционные направления. Например, в рейтинг Forbes с выгодными торговыми франшизами вошли продуктовые сети, в том числе магазины у дома «Авокадо».

В одной только Казани сеть «Авокадо» насчитывает более 40 филиалов

Как открыть продуктовый магазин

Как открыть розничный магазин с нуля: пошаговая инструкция

Важный нюанс: популярность ниши ещё не гарантирует прибыль. Перед покупкой франшизы важно оценить спрос в конкретном городе, вложения, конкурентов и срок окупаемости.

Где найти франшизу

Если конкретный бренд уже есть на примете, изучите условия франшизы на его сайте.

Если бренда пока нет, ищите через Яндекс или Google по запросам вроде «франшиза кофейни» или «франшиза детских товаров». Ещё один вариант — каталоги франшиз: «Франшиза.ру», «Бизнесменс.ру», TopFranchise.ru.

Упростить поиск и сразу отсеять сомнительные предложения поможет каталог Точка Банка.

Найдите проверенную франшизу
В каталоге Точка Банка собрали предложения от надёжных франчайзеров. Мы проверяем их по 20 критериям, а условия каждой франшизы описываем в удобной карточке.

Как выбрать и проверить франшизу

Оценивайте франшизу минимум по пяти критериям.

КритерийЧто проверить
ОткрытостьФранчайзер показывает финансовую модель, расходы, прибыль и риски
ПоддержкаЕсть обучение, помощь с запуском, персоналом и продвижением
БрендОцените известность и спрос, а товарный знак проверьте в реестре Роспатента
ОпытПосмотрите, сколько лет работает франшиза и сколько у неё действующих точек
ОтзывыПоговорите с действующими франчайзи о запуске, поддержке и сложностях

Перед покупкой запросите финансовую модель и сравните прогнозы с реальными показателями действующих франчайзи. Также уточните стартовые расходы, срок окупаемости, роялти и условия расторжения договора.

Сколько стоит открыть франшизу: расчёт окупаемости на примерах

Стоимость франшизы сильно зависит от отрасли и узнаваемости бренда. Вот несколько ориентиров:

  1. Кофейня формата «кофе с собой»: паушальный взнос — 150 000–350 000 ₽, роялти — 3–5% от выручки, стартовые инвестиции — от 500 000 ₽.
  2. Пивной магазин: паушальный взнос — 0–250 000 ₽, роялти — 0% (заработок на поставках), стартовые инвестиции — от 800 000 ₽.
  3. Детский сад: паушальный взнос — 200 000–500 000 ₽, роялти — 5–10%, стартовые инвестиции — от 1 млн ₽.
  4. Сеть фастфуда: паушальный взнос — от 500 000 ₽, роялти — 4–8%, стартовые инвестиции — от 3 млн ₽.

Комментарий эксперта

Если франчайзер не берёт паушальный взнос, скорее всего, он зарабатывает на обязательных поставках или повышенном роялти. Всегда считайте полную стоимость владения франшизой за первый год.

Максим ФроловМаксим Фролов
Максим ФроловЛидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Рассмотрим конкретный пример: предприниматель решил открыть кофейню. 

Исходные данные: паушальный взнос — 500 000 ₽, стартовые инвестиции (ремонт помещения, покупка оборудования, первая закупка сырья) — 1 млн ₽. Итого вложения — 1,5 млн ₽.

Разберём два сценария: оптимистичный и пессимистичный.

ПоказательОптимистичныйПессимистичный
Выручка в месяц400 000 ₽250 000 ₽
Расходы в месяц280 000 ₽210 000 ₽
Чистая прибыль120 000 ₽40 000 ₽
Срок окупаемости≈ 13 мес. (1 500 000 ÷ 120 000)≈ 37 мес. (1 500 000 ÷ 40 000)

Важный нюанс: не все франшизы требуют больших вложений. Существуют форматы с паушальным взносом от 50 000–150 000 ₽ и стартовыми инвестициями до 500 000 ₽ — например вендинг, кофе с собой, онлайн-услуги. Кроме того, некоторые франчайзеры предлагают рассрочку на паушальный взнос.

Бизнес-идеи с минимальными вложениями

Как купить франшизу

После выбора франшизы:

  1. Свяжитесь с компанией, чтобы уточнить условия и задать вопросы.
  2. Изучите договор, который пришлют после переговоров.
  3. Покажите документ юристу.
  4. Подпишите договор, если всё устраивает, и внесите паушальный взнос.
  5. Проследите, чтобы договор зарегистрировали в Роспатенте. Это важно, чтобы использовать товарный знак и другие средства индивидуализации, а также иметь возможность защитить свои права в суде.
  6. Приступайте к работе — сильные франчайзеры дают новичкам пошаговый план действий и помогают пройти по нему, чтобы запустить бизнес и все процессы.

Как оформить отношения с франчайзером: юридические нюансы

В договоре обратите внимание на перечень передаваемых прав, в частности право на использование товарного знака и других средств индивидуализации, а также на срок действия, территорию, обязанности сторон и порядок расторжения.

Договор на франшизу может быть двух видов: 

  1. Лицензионный — даёт право использовать один или несколько объектов интеллектуальной собственности. Например, товарный знак или программу (ст. 1235 ГК РФ). Регистрируют такой договор не всегда: только если передают права на объекты, которые сами зарегистрированы в Роспатенте.
  2. Коммерческая концессия — передаёт целый комплекс прав, включая товарный знак, коммерческое обозначение и секреты производства (ст. 1027 ГК РФ). Регистрация договора обязательна, и по умолчанию её проводит правообладатель, если стороны не договорились об ином.

Важный нюанс: по договору коммерческой концессии у правообладателя есть обязанности перед франчайзи: передать документацию и проинструктировать по работе с переданными правами (п. 1 ст. 1031 ГК РФ). Если в договоре не написано иначе — ещё и консультировать, обучать работников. При лицензионном договоре таких обязанностей по закону нет. 

Что такое договор: виды и порядок заключения

Как правильно подписывать документы

Как расторгнуть договор

Условия расторжения лучше проверить до подписания. По статье 1037 ГК РФ от бессрочного договора можно отказаться, предупредив другую сторону за шесть месяцев. Если договор предусматривает отступное — за 30 дней. Также договор может прекратиться при определённых нарушениях или банкротстве одной из сторон.

После расторжения франчайзи обязан прекратить использование товарного знака, снять вывески и переоформить помещение. Все штрафы и условия выхода должны быть чётко прописаны в договоре — обязательно проверьте этот пункт до подписания.

Что делать после покупки франшизы: первые 90 дней

Подписание договора — это только начало. Вот пошаговый план действий на первые три месяца.

Дни 1–14: подготовка. Зарегистрируйте ИП или ООО — Точка Банк сделает это бесплатно, и откройте расчётный счёт. Получите от франчайзера брендбук, маркетинговый план и контакты поставщиков.

Дни 15–45: запуск. Найдите и арендуйте помещение по требованиям франчайзера, сделайте ремонт по стандартам бренда. Закупите оборудование и первую партию товара. Наймите и обучите персонал — используйте программу обучения от головного офиса.

Дни 46–60: тестовый режим. Проведите «мягкое» открытие для ограниченного круга клиентов. Отладьте процессы: кассу, бухгалтерский учёт, логистику. Соберите первую обратную связь и скорректируйте работу.

Дни 61–90: полноценная работа. Запустите маркетинговую кампанию, согласуйте её с франчайзером. Начните отслеживать ключевые показатели: выручку, средний чек, количество клиентов. Проведите первую встречу с куратором от головного офиса для анализа результатов.

Плюсы и минусы франшизы

✅ Плюсы❌ Минусы
Готовая бизнес-модельНужно соблюдать правила франчайзера
Узнаваемый брендПаушальный взнос и роялти
Поддержка франчайзераМеньше свободы в управлении
Налаженные процессы и поставкиЗависимость от репутации бренда
Проще получить финансированиеЗависимость от решений франчайзера

Частые ошибки при покупке франшизы

1. Выбрать неизвестную франшизу с громкими обещаниями. Лучше пообщаться с действующими партнёрами и узнать реальные показатели.

2. Не учесть локальную специфику. Заранее изучите местный спрос и конкурентов.

3. Переложить всю ответственность на франчайзера. Заранее проверьте в договоре, за что отвечает каждая сторона.

4. Не заложить финансовую подушку. Предусмотрите запас на 3–6 месяцев работы.

5. Не проверить товарный знак. Убедитесь, что он зарегистрирован в Роспатенте.

6. Подписать договор без консультации. Перед подписанием покажите его юристу.

7. Не учесть конкуренцию внутри сети. Уточните, закрепляется ли за вами территория, чтобы не конкурировать в одном районе.

Вопросы по теме

Какие виды франшиз бывают?

Франшизы различаются по предмету, количеству точек и степени контроля:


1. По предмету: товарная — продажа продукции бренда, производственная — выпуск товаров по его технологиям, сервисная — оказание услуг по стандартам бренда.


2. По количеству точек: прямая — для одной точки, мультифраншиза — для нескольких, мастер-франшиза — для развития бренда и продажи субфраншиз на определённой территории.


3. По степени контроля: свободная — с минимумом контроля, серебряная — с готовой системой управления, франшиза в аренду — когда активы остаются у бренда, а франчайзи управляет бизнесом.

Нужно ли регистрировать ИП или ООО?

Да, для заключения договора обе стороны должны быть зарегистрированы как ИП или юридические лица. Точка Банк помогает открыть бизнес бесплатно и онлайн.

Можно ли открыть франшизу без опыта в бизнесе?

Да, франшиза создана для новичков. Франчайзер даёт инструкции, обучение и поддержку. Но базовые навыки управления, финансовой грамотности и готовность следовать правилам бренда всё же нужны.

Что такое паушальный взнос и роялти?

Паушальный взнос — это разовый платёж за вход в систему и право работать под брендом. 


Роялти — это регулярная плата за использование бренда, технологий и поддержки при работе по франшизе. Она бывает в виде процента от выручки (обычно 3–15%) или фиксированной суммы.

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Как открыть бизнес по франшизе — Точка Банк