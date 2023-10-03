Как открыть бизнес по франшизе

Эксперт по маркетплейсам и автор

Коротко — Выбирать франшизу нужно осознанно: проверить товарный знак в Роспатенте, пообщаться с действующими партнёрами и обязательно показать договор юристу. — Успех зависит не только от бренда, но и от вашей готовности следовать системе, считать экономику и вкладываться в развитие на старте.

— Франшиза — это готовый бизнес под известным брендом: вы получаете модель, процессы, обучение и поддержку, но работаете по стандартам и платите за это.

Что такое франшиза

Франшиза — это бизнес под брендом уже существующей компании. Предприниматель получает готовую бизнес-модель, технологии, узнаваемое имя и поддержку франчайзера. Условия работы стороны закрепляют в договоре коммерческой концессии. За франшизу обычно платят паушальный взнос и роялти.

Франшиза может подойти в трёх случаях:

Когда нет собственной идеи. Это шанс . Это шанс стать предпринимателем , даже когда нет уникальной задумки, которую можно монетизировать. Пример: ИП открыл кофейню под известным брендом , и ему не пришлось придумывать концепцию, рецепты и дизайн — всё уже есть. Когда нет опыта. Это возможность вести бизнес с нуля и выйти на доход через короткое время. Пример: владелец . Это возможность вести бизнес с нуля и выйти на доход через короткое время. Пример: владелец пункта выдачи СДЭК получил готовую модель работы — ему помогли с запуском, дали стандарты, обучили персонал и предоставили доступ к внутренним сервисам компании. Когда нужен дополнительный доход. Это неплохая идея, когда бизнес уже есть, но нужен дополнительный источник дохода. Пример: владелец . Это неплохая идея, когда бизнес уже есть, но нужен дополнительный источник дохода. Пример: владелец салона красоты открыл по франшизе кофейный островок в ТЦ, чтобы расширить бизнес и привлечь новых клиентов.

Франшиза или свой бизнес: что выбрать

Чтобы вам было проще выбрать подходящий вариант, сравним франшизу и свой бизнес по основным критериям.

Критерий Франшиза Свой бизнес Срок запуска 1–3 месяца 6–12 месяцев Риск закрытия в первый год 15–20% До 80% Свобода решений Ограничена стандартами бренда Полная в рамках закона и здравого смысла Узнаваемость Есть с первого дня Нужно нарабатывать Поддержка Есть помощь франчайзера Всё самостоятельно или за отдельную плату консультантам Дополнительные платежи Паушальный взнос и роялти Нет платежей за бренд

Независимо от того, что вы выберете — франшизу или собственную идею, для старта нужно зарегистрировать бизнес. С Точка Банком уже открылись более 450 000 бизнесов.

Тренды франчайзинга

При выборе франшизы стоит учитывать, какие направления набирают популярность. Вот несколько заметных ниш:

Цифровые услуги и ИИ-сервисы. Автоматизация бизнеса , чат-боты и сервисы аналитики. Образование и детские центры. Кружки, дополнительные занятия и образовательные курсы. Здоровое питание и экопродукты. Магазины и заведения с натуральными продуктами и полезным меню. Сервисные компании. Клининг, ремонт, логистика и другие услуги с относительно невысоким порогом входа. Пункты выдачи заказов. Формат ПВЗ развивается вместе с онлайн-торговлей.

В числе перспективных остаются и более традиционные направления. Например, в рейтинг Forbes с выгодными торговыми франшизами вошли продуктовые сети, в том числе магазины у дома «Авокадо».

В одной только Казани сеть «Авокадо» насчитывает более 40 филиалов

Важный нюанс: популярность ниши ещё не гарантирует прибыль. Перед покупкой франшизы важно оценить спрос в конкретном городе, вложения, конкурентов и срок окупаемости.

Где найти франшизу

Если конкретный бренд уже есть на примете, изучите условия франшизы на его сайте.

Если бренда пока нет, ищите через Яндекс или Google по запросам вроде «франшиза кофейни» или «франшиза детских товаров». Ещё один вариант — каталоги франшиз: «Франшиза.ру», «Бизнесменс.ру», TopFranchise.ru.

Упростить поиск и сразу отсеять сомнительные предложения поможет каталог Точка Банка.

Как выбрать и проверить франшизу

Оценивайте франшизу минимум по пяти критериям.

Критерий Что проверить Открытость Франчайзер показывает финансовую модель, расходы, прибыль и риски Поддержка Есть обучение, помощь с запуском, персоналом и продвижением Бренд Оцените известность и спрос, а товарный знак проверьте в реестре Роспатента Опыт Посмотрите, сколько лет работает франшиза и сколько у неё действующих точек Отзывы Поговорите с действующими франчайзи о запуске, поддержке и сложностях

Перед покупкой запросите финансовую модель и сравните прогнозы с реальными показателями действующих франчайзи. Также уточните стартовые расходы, срок окупаемости, роялти и условия расторжения договора.

Подобрать франшизу

Сколько стоит открыть франшизу: расчёт окупаемости на примерах

Стоимость франшизы сильно зависит от отрасли и узнаваемости бренда. Вот несколько ориентиров:

Кофейня формата «кофе с собой»: паушальный взнос — 150 000–350 000 ₽, роялти — 3–5% от выручки, стартовые инвестиции — от 500 000 ₽. паушальный взнос — 150 000–350 000 ₽, роялти — 3–5% от выручки, стартовые инвестиции — от 500 000 ₽. Пивной магазин: паушальный взнос — 0–250 000 ₽, роялти — 0% (заработок на поставках), стартовые инвестиции — от 800 000 ₽. паушальный взнос — 0–250 000 ₽, роялти — 0% (заработок на поставках), стартовые инвестиции — от 800 000 ₽. Детский сад: паушальный взнос — 200 000–500 000 ₽, роялти — 5–10%, стартовые инвестиции — от 1 млн ₽. паушальный взнос — 200 000–500 000 ₽, роялти — 5–10%, стартовые инвестиции — от 1 млн ₽. Сеть фастфуда: паушальный взнос — от 500 000 ₽, роялти — 4–8%, стартовые инвестиции — от 3 млн ₽. паушальный взнос — от 500 000 ₽, роялти — 4–8%, стартовые инвестиции — от 3 млн ₽.

Комментарий эксперта Если франчайзер не берёт паушальный взнос, скорее всего, он зарабатывает на обязательных поставках или повышенном роялти. Всегда считайте полную стоимость владения франшизой за первый год.

Максим Фролов Лидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Рассмотрим конкретный пример: предприниматель решил открыть кофейню.

Исходные данные: паушальный взнос — 500 000 ₽, стартовые инвестиции (ремонт помещения, покупка оборудования, первая закупка сырья) — 1 млн ₽. Итого вложения — 1,5 млн ₽.

Разберём два сценария: оптимистичный и пессимистичный.

Показатель Оптимистичный Пессимистичный Выручка в месяц 400 000 ₽ 250 000 ₽ Расходы в месяц 280 000 ₽ 210 000 ₽ Чистая прибыль 120 000 ₽ 40 000 ₽ Срок окупаемости ≈ 13 мес. (1 500 000 ÷ 120 000) ≈ 37 мес. (1 500 000 ÷ 40 000)

Важный нюанс: не все франшизы требуют больших вложений. Существуют форматы с паушальным взносом от 50 000–150 000 ₽ и стартовыми инвестициями до 500 000 ₽ — например вендинг, кофе с собой, онлайн-услуги. Кроме того, некоторые франчайзеры предлагают рассрочку на паушальный взнос.

Как купить франшизу

После выбора франшизы:

Свяжитесь с компанией, чтобы уточнить условия и задать вопросы. Изучите договор, который пришлют после переговоров. Покажите документ юристу. Подпишите договор, если всё устраивает, и внесите паушальный взнос. Проследите, чтобы договор зарегистрировали в Роспатенте. Это важно, чтобы использовать товарный знак и другие средства индивидуализации, а также иметь возможность защитить свои права в суде. Приступайте к работе — сильные франчайзеры дают новичкам пошаговый план действий и помогают пройти по нему, чтобы запустить бизнес и все процессы.

Как оформить отношения с франчайзером: юридические нюансы

В договоре обратите внимание на перечень передаваемых прав, в частности право на использование товарного знака и других средств индивидуализации, а также на срок действия, территорию, обязанности сторон и порядок расторжения.

Договор на франшизу может быть двух видов:

Лицензионный — даёт право использовать один или несколько объектов интеллектуальной собственности. Например, товарный знак или программу ( — даёт право использовать один или несколько объектов интеллектуальной собственности. Например, товарный знак или программу ( ст. 1235 ГК РФ ). Регистрируют такой договор не всегда: только если передают права на объекты, которые сами зарегистрированы в Роспатенте. Коммерческая концессия — передаёт целый комплекс прав, включая товарный знак, коммерческое обозначение и секреты производства ( — передаёт целый комплекс прав, включая товарный знак, коммерческое обозначение и секреты производства ( ст. 1027 ГК РФ ). Регистрация договора обязательна, и по умолчанию её проводит правообладатель, если стороны не договорились об ином.

Важный нюанс: по договору коммерческой концессии у правообладателя есть обязанности перед франчайзи: передать документацию и проинструктировать по работе с переданными правами (п. 1 ст. 1031 ГК РФ). Если в договоре не написано иначе — ещё и консультировать, обучать работников. При лицензионном договоре таких обязанностей по закону нет.

Как расторгнуть договор

Условия расторжения лучше проверить до подписания. По статье 1037 ГК РФ от бессрочного договора можно отказаться, предупредив другую сторону за шесть месяцев. Если договор предусматривает отступное — за 30 дней. Также договор может прекратиться при определённых нарушениях или банкротстве одной из сторон.

После расторжения франчайзи обязан прекратить использование товарного знака, снять вывески и переоформить помещение. Все штрафы и условия выхода должны быть чётко прописаны в договоре — обязательно проверьте этот пункт до подписания.

Что делать после покупки франшизы: первые 90 дней

Подписание договора — это только начало. Вот пошаговый план действий на первые три месяца.

Дни 1–14: подготовка. Зарегистрируйте ИП или ООО — Точка Банк сделает это бесплатно, и откройте расчётный счёт. Получите от франчайзера брендбук, маркетинговый план и контакты поставщиков.

Дни 15–45: запуск. Найдите и арендуйте помещение по требованиям франчайзера, сделайте ремонт по стандартам бренда. Закупите оборудование и первую партию товара. Наймите и обучите персонал — используйте программу обучения от головного офиса.

Дни 46–60: тестовый режим. Проведите «мягкое» открытие для ограниченного круга клиентов. Отладьте процессы: кассу, бухгалтерский учёт, логистику. Соберите первую обратную связь и скорректируйте работу.

Дни 61–90: полноценная работа. Запустите маркетинговую кампанию, согласуйте её с франчайзером. Начните отслеживать ключевые показатели: выручку, средний чек, количество клиентов. Проведите первую встречу с куратором от головного офиса для анализа результатов.

Плюсы и минусы франшизы

✅ Плюсы ❌ Минусы Готовая бизнес-модель Нужно соблюдать правила франчайзера Узнаваемый бренд Паушальный взнос и роялти Поддержка франчайзера Меньше свободы в управлении Налаженные процессы и поставки Зависимость от репутации бренда Проще получить финансирование Зависимость от решений франчайзера

Частые ошибки при покупке франшизы

1. Выбрать неизвестную франшизу с громкими обещаниями. Лучше пообщаться с действующими партнёрами и узнать реальные показатели.

2. Не учесть локальную специфику. Заранее изучите местный спрос и конкурентов.

3. Переложить всю ответственность на франчайзера. Заранее проверьте в договоре, за что отвечает каждая сторона.

4. Не заложить финансовую подушку. Предусмотрите запас на 3–6 месяцев работы.

5. Не проверить товарный знак. Убедитесь, что он зарегистрирован в Роспатенте.

6. Подписать договор без консультации. Перед подписанием покажите его юристу.