Как открыть кофейню по франшизе

Коротко При выборе франшизы важно сравнить не только стоимость, но и формат точки, поддержку сети, прибыльность и показатели действующих кофеен. Основные расходы — это аренда, оборудование, сырьё, зарплаты и платежи франчайзеру. Для запуска понадобятся регистрация ИП или ООО, помещение, касса, санитарная документация вместе с системой ХАССП, документы по пожарной безопасности и медкнижки сотрудников. Основная команда — бариста, администраторы и уборщики.

Открытие кофейни по франшизе обойдётся в 1,8–4,5 млн ₽ на старте и 400 000–800 000 ₽ ежемесячно, не считая роялти, — обычно это 4–7% от выручки. Окупаемость составляет от 6 до 24 месяцев.

Что важно знать о рынке кофеен в 2026 году

Если вы планируете открыть кофейню по франшизе, важно понимать текущую ситуацию на рынке.

Зерно продолжает дорожать. В июле 2026 года биржевые цены на робусту и арабику достигли максимума с января: . В июле 2026 года биржевые цены на робусту и арабику достигли максимума с января: по данным Всемирного банка , робуста прибавила 9,1%, арабика — 16,5%. Спрос остаётся стабильным. По данным «Платформы ОФД» , в России выпивают 10–11 млн порций кофе в кофейнях ежемесячно. В среднем чеке 3,1–3,3 позиции, а доля кофе и напитков в нём — 70–75%. Меняется модель потребления. Продажи кофе навынос в начале 2026 года снизились на 3% год к году . Продажи кофе навынос в начале 2026 года снизились на 3% год к году по данным «Платформы ОФД» . Средний чек при этом вырос на 8% — до 233 ₽. Одновременно наблюдается рост потребления кофе в точках самообслуживания.

Кофейня по франшизе или без: что нужно знать

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Кофейня по франшизе

Франшиза — готовая бизнес-модель: вы получаете бренд, стандарты и поддержку, но работаете по правилам сети и платите франчайзеру.

✅ Плюсы ❌ Минусы Проверенная схема работы. Вы получаете готовую бизнес-модель, которая уже приносит прибыль в других городах Ограничения. Менять концепцию, вводить новые напитки или экспериментировать с дизайном часто запрещено Помощь с запуском. Франчайзер поможет с выбором локации, обучением сотрудников, закупками и маркетингом. Возможны скидки от поставщиков зерна Дополнительные расходы. Придётся платить паушальный взнос за вход в сеть и роялти, то есть ежемесячные отчисления Известный бренд. Клиенты доверяют сети, а значит, будет проще привлечь первых гостей Риск расторжения. Договор могут расторгнуть, если не выполнять условия сети

Кофейня с нуля

Самостоятельный запуск сложнее, зато даёт полный контроль над бизнесом.

✅ Плюсы ❌ Минусы Полная независимость. Вы сами решаете, какими будут меню, интерьер и стратегия развития Больше рисков. Без опыта и поддержки легко допустить ошибки, которые приведут к убыткам Нет лишних платежей. Не нужно платить за франшизу и отчислять проценты с выручки Долгий запуск. Придётся самостоятельно искать поставщиков, разрабатывать бренд и привлекать клиентов Уникальность. Можно создать необычную концепцию, которая выделит вас среди конкурентов Сложнее конкурировать. Без поддержки сети будет тяжелее тягаться с крупными кофейнями

Инвестиции: как посчитать

Рассмотрим примерные стартовые инвестиции в кофейню по франшизе.

Статья расходов Сумма, ₽ Паушальный взнос франчайзеру 500 000–1,5 млн Затраты на оборудование 600 000–900 000 Ремонт помещения 500 000–1,5 млн Первоначальная закупка сырья 100 000–250 000 Маркетинговые мероприятия 50 000–200 000 Регистрация бизнеса , документы, медкнижки 25 000–60 000 Касса, фискальный накопитель, эквайринг 25 000–90 000 Итого 1,8 – 4,5 млн

После запуска проекта к ним добавятся регулярные ежемесячные расходы.

Статья расходов Сумма, ₽ Аренда помещения 140 000–340 000 Фонд оплаты труда сотрудников 100 000–150 000 Постоянные закупки сырья 150 000–300 000 Коммунальные платежи и интернет 10 000 Маркетинговые мероприятия 50 000–200 000 Итого без роялти 400 000–800 000 Роялти Обычно 4–7% от выручки

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Инструкция по открытию кофейни: что делать

Разберём процесс открытия по шагам: от выбора формата и регистрации до продвижения.

Шаг 1. Выбрать формат кофейни

От формата зависят концепция, целевая аудитория и размер инвестиций. Есть три популярных формата:

Кофейня самообслуживания. Подходит для торговых центров, вокзалов и аэропортов. Гость сам выбирает напиток и закуску, оплачивает заказ и забирает его без помощи сотрудника. Кофейня формата «кофе с собой». Небольшая кофейня без посадочных мест или с несколькими столиками. Основу меню составляют кофе, чай и простые закуски. Такой формат лучше работает у метро, в офисных районах и торговых центрах. Полноформатная кофейня. Кофейня с посадочными местами, расширенным меню и более сложным обслуживанием. Она требует больше вложений в помещение, кухню и персонал, но позволяет увеличить средний чек за счёт еды и дополнительных заказов.

Шаг 2. Подобрать франшизу

Чтобы выбрать франшизу кофейни, оцените её по нескольким критериям:

Узнаваемость бренда. Известное имя помогает быстрее привлечь клиентов. Паушальный взнос и роялти. Сравните стартовые и регулярные платежи с вашим бюджетом. Поддержка франчайзера. Уточните, помогает ли он с обучением, маркетингом, помещением и запуском.

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Комментарий эксперта До подписания договора тщательно изучите франшизу: — Узнайте, сколько точек открыто и сколько работает на самом деле. — Проверьте юрлицо в ЕГРЮЛ : срок работы, обороты, налоги и судебные споры. — Уточните, зарегистрирован ли товарный знак — Задайте вопросы действующим франчайзи. — Уточните, какие платежи и обязательства прописаны в договоре: паушальный взнос, роялти и дополнительные расходы.

Максим Фролов Лидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Шаг 3. Определиться с помещением

Франшизы обычно задают требования к площади, расположению и дизайну. Для формата «кофе с собой» чаще всего хватит 20–30 м², для полноформатной кофейни нужно 50–100 м².

Работают четыре типа локаций:

Деловые кварталы. Высокий утренний трафик, стабильный спрос на кофе с собой, но провал в выходные. Пересадочные узлы и вокзалы. Максимальная проходимость, но и самая дорогая аренда. Новые жилые районы. Меньше конкуренции и растущее население, зато выручка набирается медленнее. Торговые центры. Точки внутри ТЦ дают ровный поток без сильных сезонных провалов.

Перед подписанием договора аренды сделайте минимум три замера трафика в будний день: утром, днём и вечером.

Шаг 4. Зарегистрировать бизнес

Для кофейни обычно подходит ИП: регистрация проще, отчётности меньше, выручкой с расчётного счёта можно распоряжаться свободнее. ООО открывают, если партнёров несколько или этого требует франчайзер.

Что нужно сделать:

Выбрать коды ОКВЭД. Основным можно сделать 56.10. Дополнительными — 56.30 для подачи напитков и 47.11, если планируете продавать зерно и снеки.

Выбрать систему налогообложения. Обычно это УСН: «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Второй вариант чаще выгоднее — сырьё, аренда и зарплаты съедают большую часть выручки. ИП также может работать на патенте, но условия зависят от региона. Посмотреть их можно в сервисе ФНС.

Подать заявление в налоговую. Лично в ИФНС, через сайт налоговой, сервис «Старт бизнеса онлайн», Госуслуги, нотариуса или Точка Банк. При электронной подаче госпошлину не платят, при подаче лично в ИФНС она составит 800 ₽ для ИП и 4 000 ₽ для ООО. Регистрация занимает 3–5 рабочих дней.

Подать уведомление о спецрежиме. Проще всего сделать это сразу вместе с заявлением на регистрацию. Если не успели: для УСН есть 30 календарных дней после регистрации, для патента заявление подают за 10 рабочих дней до начала работы. Пропустите срок — останетесь на ОСНО, самой невыгодной системе для старта.

Открыть расчётный счёт, подключить онлайн-кассу и эквайринг. Без этого не получится принимать безналичную оплату от клиентов. Кроме того, кассу нужно зарегистрировать в ФНС.

Шаг 5. Оформить документы и получить разрешения

При открытии кофейни у вас должны быть:

1. Лист записи ЕГРИП для ИП или ЕГРЮЛ для ООО.

2. Карточка регистрации кассы (ККТ) в ФНС.

3. Договор аренды или документ о собственности.

4. Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности — подают через Госуслуги.

5. Документы по пожарной безопасности (журналы инструктажей, план эвакуации, приказы, инструкции).

6. Паспорт безопасности объекта — если возможно пребывание 50+ человек.

7. Разрешение на вывеску.

8. Программа производственного контроля (ППК).

9. Санитарные документы (система ХАССП с журналами, договоры на исследования воды, продукции, смывов, договоры на дератизацию, дезинсекцию, вывоз мусора, стирку спецодежды и чистку вентиляции).

15. Технико-технологические карты.

16. Накладные и сертификаты на товар.

17. Трудовые договоры с сотрудниками и медкнижки.

19. Уголок потребителя.

Шаг 6. Подобрать персонал

Для работы кофейни потребуются бариста, администраторы и уборщики. Обычно сеть даёт готовый профиль бариста, шаблоны вакансий и собеседований, помогает рассчитать штат и обучить сотрудников по своим стандартам.

Шаг 7. Поработать над продвижением

Продвижение кофейни по франшизе обычно включает поддержку франчайзера и собственные усилия. Франшизы часто предоставляют готовые маркетинговые материалы: баннеры, акции, рекламные кампании.

Используйте социальные сети и мессенджеры для привлечения клиентов: публикуйте фото меню, акции и отзывы. Организуйте открытие со скидками, бесплатными напитками, используйте флаеры, сотрудничество с офисами или доставками.

Примеры франшизы кофеен

Точка Банк собрал каталог франшиз для кофеен разных форматов — от классики до мобильных точек и кофейных киосков.

Даблби

Даблби — известная международная сеть спешелти кофеен с гостевой посадкой, фильтр-меню и авторскими напитками и кухней.

Сеть 50+ Форматы Вендинг, экспресс, классическая кофейня Инвестиции От 4,5 млн ₽ Паушальный взнос 450 000 ₽ Роялти 4% + 2% маркетинг Срок окупаемости 14 месяцев Средняя прибыль в месяц От 190 000 ₽ в месяц Пакет поддержки Менеджер по сопровождению и помещение под аренду, финмодель под конкретное место, помощь в построении команды и работе с поставщиками, подготовка контент‑плана и рекламное продвижение, обучение в подготовке отчётности и управлении

Кофейня «ЗДРАСТЕ»

Это сеть кофеен ресторанного уровня с русской и европейской кухней, уютной атмосферой и готовой бизнес-моделью.

Сеть 104+ (12 в процессе запуска) Форматы Полноформатная кофейня: малая, средняя, большая Инвестиции От 16 млн ₽ Паушальный взнос От 1,5 млн ₽ Роялти 6% Срок окупаемости От 27 месяцев Средняя прибыль в месяц От 609 000 ₽ Пакет поддержки Помощь в рекламе, продвижении и выборе места, консультации по дизайну, организация открытия с PR‑поддержкой, юридическая помощь, работа с поставщиками, помощь в подборе команды и обучении сотрудников, технологические карты, внедрение программы лояльности и сервиса доставки

«Точка Чёрного»

«Точка Чёрного» — это компактные кофейни на одном квадратном метре. Вместо вендинговых аппаратов — стильные стойки с профессиональными кофемашинами, бесплатными сиропами и напитками от опытных бариста. Если за год кофейня не окупится, её выкупят обратно.

Сеть 1500+ Форматы Кофейня самообслуживания Инвестиции От 269 000 ₽ Паушальный взнос Нет Роялти Нет Срок окупаемости 6–12 месяцев Средняя прибыль в месяц От 50 000 ₽ Пакет поддержки Продвижение узнаваемости бренда в медиапространстве, личный менеджер, который отвечает на все вопросы и решает технические трудности, помощь в подготовке документов, оформлении ИП, ведении бухгалтерии, помощь в установке оборудования и запуске кофейни

«Настоящая пекарня»

«Настоящая пекарня» — международная франчайзинговая сеть пекарен, которая работает в 300 городах России. Франшиза предлагает формат пекарни «у дома» с собственным производством и торговым залом на 50–70 м² или компактную точку без производства.

Сеть 950+ Форматы Полноформатная пекарня или точка без цеха Инвестиции От 4 млн ₽ Паушальный взнос 350 000–1 млн ₽ Роялти До 3% Срок окупаемости От 12 месяцев Средняя прибыль в месяц От 300 000 ₽ Пакет поддержки Личный управляющий на всех этапах запуска, который поможет с поиском и подготовкой помещения к работе, оформлением ИП, поставщиками, подбором персонала и системой учёта продаж

Типичные ошибки при открытии кофейни по франшизе

Даже с поддержкой франчайзера начинающие предприниматели допускают ошибки. Разберём самые распространённые.