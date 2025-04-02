Как открыть кофейню по франшизе

Что важно знать о рынке кофеен в 2026 году
Если вы планируете открыть кофейню по франшизе, важно понимать текущую ситуацию на рынке.
- Зерно продолжает дорожать. В июле 2026 года биржевые цены на робусту и арабику достигли максимума с января: по данным Всемирного банка, робуста прибавила 9,1%, арабика — 16,5%.
- Спрос остаётся стабильным. По данным «Платформы ОФД», в России выпивают 10–11 млн порций кофе в кофейнях ежемесячно. В среднем чеке 3,1–3,3 позиции, а доля кофе и напитков в нём — 70–75%.
- Меняется модель потребления. Продажи кофе навынос в начале 2026 года снизились на 3% год к году по данным «Платформы ОФД». Средний чек при этом вырос на 8% — до 233 ₽. Одновременно наблюдается рост потребления кофе в точках самообслуживания.
Кофейня по франшизе или без: что нужно знать
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
Кофейня по франшизе
Франшиза — готовая бизнес-модель: вы получаете бренд, стандарты и поддержку, но работаете по правилам сети и платите франчайзеру.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Проверенная схема работы. Вы получаете готовую бизнес-модель, которая уже приносит прибыль в других городах
|Ограничения. Менять концепцию, вводить новые напитки или экспериментировать с дизайном часто запрещено
|Помощь с запуском. Франчайзер поможет с выбором локации, обучением сотрудников, закупками и маркетингом. Возможны скидки от поставщиков зерна
|Дополнительные расходы. Придётся платить паушальный взнос за вход в сеть и роялти, то есть ежемесячные отчисления
|Известный бренд. Клиенты доверяют сети, а значит, будет проще привлечь первых гостей
|Риск расторжения. Договор могут расторгнуть, если не выполнять условия сети
Кофейня с нуля
Самостоятельный запуск сложнее, зато даёт полный контроль над бизнесом.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Полная независимость. Вы сами решаете, какими будут меню, интерьер и стратегия развития
|Больше рисков. Без опыта и поддержки легко допустить ошибки, которые приведут к убыткам
|Нет лишних платежей. Не нужно платить за франшизу и отчислять проценты с выручки
|Долгий запуск. Придётся самостоятельно искать поставщиков, разрабатывать бренд и привлекать клиентов
|Уникальность. Можно создать необычную концепцию, которая выделит вас среди конкурентов
|Сложнее конкурировать. Без поддержки сети будет тяжелее тягаться с крупными кофейнями
Инвестиции: как посчитать
Рассмотрим примерные стартовые инвестиции в кофейню по франшизе.
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Паушальный взнос франчайзеру
|500 000–1,5 млн
|Затраты на оборудование
|600 000–900 000
|Ремонт помещения
|500 000–1,5 млн
|Первоначальная закупка сырья
|100 000–250 000
|Маркетинговые мероприятия
|50 000–200 000
|Регистрация бизнеса, документы, медкнижки
|25 000–60 000
|Касса, фискальный накопитель, эквайринг
|25 000–90 000
|Итого
|1,8 – 4,5 млн
После запуска проекта к ним добавятся регулярные ежемесячные расходы.
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Аренда помещения
|140 000–340 000
|Фонд оплаты труда сотрудников
|100 000–150 000
|Постоянные закупки сырья
|150 000–300 000
|Коммунальные платежи и интернет
|10 000
|Маркетинговые мероприятия
|50 000–200 000
|Итого без роялти
|400 000–800 000
|Роялти
|Обычно 4–7% от выручки
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Инструкция по открытию кофейни: что делать
Разберём процесс открытия по шагам: от выбора формата и регистрации до продвижения.
Шаг 1. Выбрать формат кофейни
От формата зависят концепция, целевая аудитория и размер инвестиций. Есть три популярных формата:
- Кофейня самообслуживания. Подходит для торговых центров, вокзалов и аэропортов. Гость сам выбирает напиток и закуску, оплачивает заказ и забирает его без помощи сотрудника.
- Кофейня формата «кофе с собой». Небольшая кофейня без посадочных мест или с несколькими столиками. Основу меню составляют кофе, чай и простые закуски. Такой формат лучше работает у метро, в офисных районах и торговых центрах.
- Полноформатная кофейня. Кофейня с посадочными местами, расширенным меню и более сложным обслуживанием. Она требует больше вложений в помещение, кухню и персонал, но позволяет увеличить средний чек за счёт еды и дополнительных заказов.
Шаг 2. Подобрать франшизу
Чтобы выбрать франшизу кофейни, оцените её по нескольким критериям:
- Узнаваемость бренда. Известное имя помогает быстрее привлечь клиентов.
- Паушальный взнос и роялти. Сравните стартовые и регулярные платежи с вашим бюджетом.
- Поддержка франчайзера. Уточните, помогает ли он с обучением, маркетингом, помещением и запуском.
Посмотрите проверенные предложения в каталоге Точка Банка — там собраны кофейные франшизы с условиями, размером вложений и сроками окупаемости.
Шаг 3. Определиться с помещением
Франшизы обычно задают требования к площади, расположению и дизайну. Для формата «кофе с собой» чаще всего хватит 20–30 м², для полноформатной кофейни нужно 50–100 м².
Работают четыре типа локаций:
- Деловые кварталы. Высокий утренний трафик, стабильный спрос на кофе с собой, но провал в выходные.
- Пересадочные узлы и вокзалы. Максимальная проходимость, но и самая дорогая аренда.
- Новые жилые районы. Меньше конкуренции и растущее население, зато выручка набирается медленнее.
- Торговые центры. Точки внутри ТЦ дают ровный поток без сильных сезонных провалов.
Перед подписанием договора аренды сделайте минимум три замера трафика в будний день: утром, днём и вечером.
Шаг 4. Зарегистрировать бизнес
Для кофейни обычно подходит ИП: регистрация проще, отчётности меньше, выручкой с расчётного счёта можно распоряжаться свободнее. ООО открывают, если партнёров несколько или этого требует франчайзер.
Что нужно сделать:
Выбрать коды ОКВЭД. Основным можно сделать 56.10. Дополнительными — 56.30 для подачи напитков и 47.11, если планируете продавать зерно и снеки.
Выбрать систему налогообложения. Обычно это УСН: «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Второй вариант чаще выгоднее — сырьё, аренда и зарплаты съедают большую часть выручки. ИП также может работать на патенте, но условия зависят от региона. Посмотреть их можно в сервисе ФНС.
Подать заявление в налоговую. Лично в ИФНС, через сайт налоговой, сервис «Старт бизнеса онлайн», Госуслуги, нотариуса или Точка Банк. При электронной подаче госпошлину не платят, при подаче лично в ИФНС она составит 800 ₽ для ИП и 4 000 ₽ для ООО. Регистрация занимает 3–5 рабочих дней.
Подать уведомление о спецрежиме. Проще всего сделать это сразу вместе с заявлением на регистрацию. Если не успели: для УСН есть 30 календарных дней после регистрации, для патента заявление подают за 10 рабочих дней до начала работы. Пропустите срок — останетесь на ОСНО, самой невыгодной системе для старта.
Открыть расчётный счёт, подключить онлайн-кассу и эквайринг. Без этого не получится принимать безналичную оплату от клиентов. Кроме того, кассу нужно зарегистрировать в ФНС.
Шаг 5. Оформить документы и получить разрешения
При открытии кофейни у вас должны быть:
1. Лист записи ЕГРИП для ИП или ЕГРЮЛ для ООО.
2. Карточка регистрации кассы (ККТ) в ФНС.
3. Договор аренды или документ о собственности.
4. Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности — подают через Госуслуги.
5. Документы по пожарной безопасности (журналы инструктажей, план эвакуации, приказы, инструкции).
6. Паспорт безопасности объекта — если возможно пребывание 50+ человек.
7. Разрешение на вывеску.
8. Программа производственного контроля (ППК).
9. Санитарные документы (система ХАССП с журналами, договоры на исследования воды, продукции, смывов, договоры на дератизацию, дезинсекцию, вывоз мусора, стирку спецодежды и чистку вентиляции).
15. Технико-технологические карты.
16. Накладные и сертификаты на товар.
17. Трудовые договоры с сотрудниками и медкнижки.
19. Уголок потребителя.
Шаг 6. Подобрать персонал
Для работы кофейни потребуются бариста, администраторы и уборщики. Обычно сеть даёт готовый профиль бариста, шаблоны вакансий и собеседований, помогает рассчитать штат и обучить сотрудников по своим стандартам.
Шаг 7. Поработать над продвижением
Продвижение кофейни по франшизе обычно включает поддержку франчайзера и собственные усилия. Франшизы часто предоставляют готовые маркетинговые материалы: баннеры, акции, рекламные кампании.
Используйте социальные сети и мессенджеры для привлечения клиентов: публикуйте фото меню, акции и отзывы. Организуйте открытие со скидками, бесплатными напитками, используйте флаеры, сотрудничество с офисами или доставками.
Примеры франшизы кофеен
Точка Банк собрал каталог франшиз для кофеен разных форматов — от классики до мобильных точек и кофейных киосков.
Даблби
Даблби — известная международная сеть спешелти кофеен с гостевой посадкой, фильтр-меню и авторскими напитками и кухней.
|Сеть
|50+
|Форматы
|Вендинг, экспресс, классическая кофейня
|Инвестиции
|От 4,5 млн ₽
|Паушальный взнос
|450 000 ₽
|Роялти
|4% + 2% маркетинг
|Срок окупаемости
|14 месяцев
|Средняя прибыль в месяц
|От 190 000 ₽ в месяц
|Пакет поддержки
|Менеджер по сопровождению и помещение под аренду, финмодель под конкретное место, помощь в построении команды и работе с поставщиками, подготовка контент‑плана и рекламное продвижение, обучение в подготовке отчётности и управлении
Кофейня «ЗДРАСТЕ»
Это сеть кофеен ресторанного уровня с русской и европейской кухней, уютной атмосферой и готовой бизнес-моделью.
|Сеть
|104+ (12 в процессе запуска)
|Форматы
|Полноформатная кофейня: малая, средняя, большая
|Инвестиции
|От 16 млн ₽
|Паушальный взнос
|От 1,5 млн ₽
|Роялти
|6%
|Срок окупаемости
|От 27 месяцев
|Средняя прибыль в месяц
|От 609 000 ₽
|Пакет поддержки
|Помощь в рекламе, продвижении и выборе места, консультации по дизайну, организация открытия с PR‑поддержкой, юридическая помощь, работа с поставщиками, помощь в подборе команды и обучении сотрудников, технологические карты, внедрение программы лояльности и сервиса доставки
«Точка Чёрного»
«Точка Чёрного» — это компактные кофейни на одном квадратном метре. Вместо вендинговых аппаратов — стильные стойки с профессиональными кофемашинами, бесплатными сиропами и напитками от опытных бариста. Если за год кофейня не окупится, её выкупят обратно.
|Сеть
|1500+
|Форматы
|Кофейня самообслуживания
|Инвестиции
|От 269 000 ₽
|Паушальный взнос
|Нет
|Роялти
|Нет
|Срок окупаемости
|6–12 месяцев
|Средняя прибыль в месяц
|От 50 000 ₽
|Пакет поддержки
|Продвижение узнаваемости бренда в медиапространстве, личный менеджер, который отвечает на все вопросы и решает технические трудности, помощь в подготовке документов, оформлении ИП, ведении бухгалтерии, помощь в установке оборудования и запуске кофейни
«Настоящая пекарня»
«Настоящая пекарня» — международная франчайзинговая сеть пекарен, которая работает в 300 городах России. Франшиза предлагает формат пекарни «у дома» с собственным производством и торговым залом на 50–70 м² или компактную точку без производства.
|Сеть
|950+
|Форматы
|Полноформатная пекарня или точка без цеха
|Инвестиции
|От 4 млн ₽
|Паушальный взнос
|350 000–1 млн ₽
|Роялти
|До 3%
|Срок окупаемости
|От 12 месяцев
|Средняя прибыль в месяц
|От 300 000 ₽
|Пакет поддержки
|Личный управляющий на всех этапах запуска, который поможет с поиском и подготовкой помещения к работе, оформлением ИП, поставщиками, подбором персонала и системой учёта продаж
Типичные ошибки при открытии кофейни по франшизе
Даже с поддержкой франчайзера начинающие предприниматели допускают ошибки. Разберём самые распространённые.
- Выбирать локации без аналитики. Многие ориентируются на субъективное ощущение «тут людно», не замеряя реальный трафик. Правильный подход — провести минимум три замера в будний день.
- Не считать операционные расходы. Начинающие предприниматели считают только стартовые инвестиции и забывают про ежемесячные: аренду, зарплаты, закупку сырья, роялти, коммунальные платежи.
- Недостаточно изучать договор франшизы. Не все читают договор целиком. Важно обратить внимание на условия расторжения, штрафы за нарушение стандартов, обязательства по объёмам закупок и территориальные ограничения.
- Не заложить финансовую подушку. На старте расходы могут оказаться выше, а выручка — ниже ожидаемой. Заложите запас денег на несколько месяцев, чтобы покрыть обязательные расходы до выхода бизнеса на стабильную прибыль.
- Экономить на персонале. Стоит заложить бюджет минимум на двух бариста на точку.