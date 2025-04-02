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Как открыть кофейню по франшизе

Франшиза снимает самую трудоёмкую часть запуска кофейни: концепцию, поставщиков, стандарты и обучение персонала вы получаете вместе с брендом. Но выбор сети, локации и расчёт экономики проекта остаются на вас — и именно здесь решается, будет точка прибыльной или уйдёт в минус.


В статье вместе с Максимом Фроловым, лидером сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке, разобрали пошаговый план открытия, критерии выбора франшизы и примеры работающих сетей.

18.08.2026
2676
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Коротко
Открытие кофейни по франшизе обойдётся в 1,8–4,5 млн ₽ на старте и 400 000–800 000 ₽ ежемесячно, не считая роялти, — обычно это 4–7% от выручки. Окупаемость составляет от 6 до 24 месяцев.
При выборе франшизы важно сравнить не только стоимость, но и формат точки, поддержку сети, прибыльность и показатели действующих кофеен. Основные расходы — это аренда, оборудование, сырьё, зарплаты и платежи франчайзеру.
Для запуска понадобятся регистрация ИП или ООО, помещение, касса, санитарная документация вместе с системой ХАССП, документы по пожарной безопасности и медкнижки сотрудников. Основная команда — бариста, администраторы и уборщики.

Что важно знать о рынке кофеен в 2026 году 

Если вы планируете открыть кофейню по франшизе, важно понимать текущую ситуацию на рынке.

  1. Зерно продолжает дорожать. В июле 2026 года биржевые цены на робусту и арабику достигли максимума с января: по данным Всемирного банка, робуста прибавила 9,1%, арабика — 16,5%.
  2. Спрос остаётся стабильным. По данным «Платформы ОФД», в России выпивают 10–11 млн порций кофе в кофейнях ежемесячно. В среднем чеке 3,1–3,3 позиции, а доля кофе и напитков в нём — 70–75%.
  3. Меняется модель потребления. Продажи кофе навынос в начале 2026 года снизились на 3% год к году по данным «Платформы ОФД». Средний чек при этом вырос на 8% — до 233 ₽. Одновременно наблюдается рост потребления кофе в точках самообслуживания.

Кофейня по франшизе или без: что нужно знать

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. 

Кофейня по франшизе

Франшиза — готовая бизнес-модель: вы получаете бренд, стандарты и поддержку, но работаете по правилам сети и платите франчайзеру.

✅ Плюсы❌ Минусы
Проверенная схема работы. Вы получаете готовую бизнес-модель, которая уже приносит прибыль в других городахОграничения. Менять концепцию, вводить новые напитки или экспериментировать с дизайном часто запрещено
Помощь с запуском. Франчайзер поможет с выбором локации, обучением сотрудников, закупками и маркетингом. Возможны скидки от поставщиков зернаДополнительные расходы. Придётся платить паушальный взнос за вход в сеть и роялти, то есть ежемесячные отчисления
Известный бренд. Клиенты доверяют сети, а значит, будет проще привлечь первых гостейРиск расторжения. Договор могут расторгнуть, если не выполнять условия сети

Как открыть бизнес по франшизе

Что такое роялти и паушальный взнос

Кофейня с нуля

Самостоятельный запуск сложнее, зато даёт полный контроль над бизнесом.

✅ Плюсы❌ Минусы
Полная независимость. Вы сами решаете, какими будут меню, интерьер и стратегия развитияБольше рисков. Без опыта и поддержки легко допустить ошибки, которые приведут к убыткам
Нет лишних платежей. Не нужно платить за франшизу и отчислять проценты с выручкиДолгий запуск. Придётся самостоятельно искать поставщиков, разрабатывать бренд и привлекать клиентов
Уникальность. Можно создать необычную концепцию, которая выделит вас среди конкурентовСложнее конкурировать. Без поддержки сети будет тяжелее тягаться с крупными кофейнями

Как открыть кофейню с нуля

Инвестиции: как посчитать 

Рассмотрим примерные стартовые инвестиции в кофейню по франшизе.

Статья расходовСумма, ₽
Паушальный взнос франчайзеру500 000–1,5 млн
Затраты на оборудование600 000–900 000 
Ремонт помещения500 000–1,5 млн
Первоначальная закупка сырья100 000–250 000
Маркетинговые мероприятия50 000–200 000
Регистрация бизнеса, документы, медкнижки25 000–60 000
Касса, фискальный накопитель, эквайринг25 000–90 000
Итого1,8 – 4,5 млн

После запуска проекта к ним добавятся регулярные ежемесячные расходы.

Статья расходовСумма, ₽
Аренда помещения140 000–340 000 
Фонд оплаты труда сотрудников100 000–150 000
Постоянные закупки сырья150 000–300 000 
Коммунальные платежи и интернет10 000
Маркетинговые мероприятия50 000–200 000
Итого без роялти400 000–800 000
РоялтиОбычно 4–7% от выручки

Бизнес‑план кофейни

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Инструкция по открытию кофейни: что делать

Разберём процесс открытия по шагам: от выбора формата и регистрации до продвижения.

Шаг 1. Выбрать формат кофейни

От формата зависят концепция, целевая аудитория и размер инвестиций. Есть три популярных формата: 

  1. Кофейня самообслуживания. Подходит для торговых центров, вокзалов и аэропортов. Гость сам выбирает напиток и закуску, оплачивает заказ и забирает его без помощи сотрудника. 
  2. Кофейня формата «кофе с собой». Небольшая кофейня без посадочных мест или с несколькими столиками. Основу меню составляют кофе, чай и простые закуски. Такой формат лучше работает у метро, в офисных районах и торговых центрах. 
  3. Полноформатная кофейня. Кофейня с посадочными местами, расширенным меню и более сложным обслуживанием. Она требует больше вложений в помещение, кухню и персонал, но позволяет увеличить средний чек за счёт еды и дополнительных заказов. 

Шаг 2. Подобрать франшизу

Чтобы выбрать франшизу кофейни, оцените её по нескольким критериям: 

  1. Узнаваемость бренда. Известное имя помогает быстрее привлечь клиентов.
  2. Паушальный взнос и роялти. Сравните стартовые и регулярные платежи с вашим бюджетом.
  3. Поддержка франчайзера. Уточните, помогает ли он с обучением, маркетингом, помещением и запуском.

Посмотрите проверенные предложения в каталоге Точка Банка — там собраны кофейные франшизы с условиями, размером вложений и сроками окупаемости.

Комментарий эксперта

До подписания договора тщательно изучите франшизу:

— Узнайте, сколько точек открыто и сколько работает на самом деле. 
— Проверьте юрлицо в ЕГРЮЛ: срок работы, обороты, налоги и судебные споры.
— Уточните, зарегистрирован ли товарный знак.
— Задайте вопросы действующим франчайзи.
— Уточните, какие платежи и обязательства прописаны в договоре: паушальный взнос, роялти и дополнительные расходы.

Максим ФроловМаксим Фролов
Максим ФроловЛидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Шаг 3. Определиться с помещением

Франшизы обычно задают требования к площади, расположению и дизайну. Для формата «кофе с собой» чаще всего хватит 20–30 м², для полноформатной кофейни нужно 50–100 м².

Работают четыре типа локаций:

  1. Деловые кварталы. Высокий утренний трафик, стабильный спрос на кофе с собой, но провал в выходные.
  2. Пересадочные узлы и вокзалы. Максимальная проходимость, но и самая дорогая аренда.
  3. Новые жилые районы. Меньше конкуренции и растущее население, зато выручка набирается медленнее.
  4. Торговые центры. Точки внутри ТЦ дают ровный поток без сильных сезонных провалов.

Перед подписанием договора аренды сделайте минимум три замера трафика в будний день: утром, днём и вечером.

Как открыть бизнес в торговом центре: полное руководство

Шаг 4. Зарегистрировать бизнес

Для кофейни обычно подходит ИП: регистрация проще, отчётности меньше, выручкой с расчётного счёта можно распоряжаться свободнее. ООО открывают, если партнёров несколько или этого требует франчайзер.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Что нужно сделать:

Выбрать коды ОКВЭД. Основным можно сделать 56.10. Дополнительными — 56.30 для подачи напитков и 47.11, если планируете продавать зерно и снеки.

Выбрать систему налогообложения. Обычно это УСН: «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Второй вариант чаще выгоднее — сырьё, аренда и зарплаты съедают большую часть выручки. ИП также может работать на патенте, но условия зависят от региона. Посмотреть их можно в сервисе ФНС.

Подать заявление в налоговую. Лично в ИФНС, через сайт налоговой, сервис «Старт бизнеса онлайн», Госуслуги, нотариуса или Точка Банк. При электронной подаче госпошлину не платят, при подаче лично в ИФНС она составит 800 ₽ для ИП и 4 000 ₽ для ООО. Регистрация занимает 3–5 рабочих дней.

Подать уведомление о спецрежиме. Проще всего сделать это сразу вместе с заявлением на регистрацию. Если не успели: для УСН есть 30 календарных дней после регистрации, для патента заявление подают за 10 рабочих дней до начала работы. Пропустите срок — останетесь на ОСНО, самой невыгодной системе для старта.

Открыть расчётный счёт, подключить онлайн-кассу и эквайринг. Без этого не получится принимать безналичную оплату от клиентов. Кроме того, кассу нужно зарегистрировать в ФНС.

Откройте кофейню с Точка Банк
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Шаг 5. Оформить документы и получить разрешения

При открытии кофейни у вас должны быть:

1. Лист записи ЕГРИП для ИП или ЕГРЮЛ для ООО.

2. Карточка регистрации кассы (ККТ) в ФНС.

3. Договор аренды или документ о собственности.

4. Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности — подают через Госуслуги.

5. Документы по пожарной безопасности (журналы инструктажей, план эвакуации, приказы, инструкции).

6. Паспорт безопасности объекта — если возможно пребывание 50+ человек.

7. Разрешение на вывеску.

8. Программа производственного контроля (ППК).

9. Санитарные документы (система ХАССП с журналами, договоры на исследования воды, продукции, смывов, договоры на дератизацию, дезинсекцию, вывоз мусора, стирку спецодежды и чистку вентиляции).

15. Технико-технологические карты.

16. Накладные и сертификаты на товар.

17. Трудовые договоры с сотрудниками и медкнижки.

19. Уголок потребителя.

Шаг 6. Подобрать персонал

Для работы кофейни потребуются бариста, администраторы и уборщики. Обычно сеть даёт готовый профиль бариста, шаблоны вакансий и собеседований, помогает рассчитать штат и обучить сотрудников по своим стандартам. 

Шаг 7. Поработать над продвижением

Продвижение кофейни по франшизе обычно включает поддержку франчайзера и собственные усилия. Франшизы часто предоставляют готовые маркетинговые материалы: баннеры, акции, рекламные кампании. 

Используйте социальные сети и мессенджеры для привлечения клиентов: публикуйте фото меню, акции и отзывы. Организуйте открытие со скидками, бесплатными напитками, используйте флаеры, сотрудничество с офисами или доставками. 

Маркетинговые стратегии для нового бизнеса: привлечение клиентов

Примеры франшизы кофеен

Точка Банк собрал каталог франшиз для кофеен разных форматов — от классики до мобильных точек и кофейных киосков. 

Даблби 

Даблби — известная международная сеть спешелти кофеен с гостевой посадкой, фильтр-меню и авторскими напитками и кухней.

Сеть50+ 
ФорматыВендинг, экспресс, классическая кофейня 
ИнвестицииОт 4,5 млн ₽ 
Паушальный взнос450 000 ₽ 
Роялти4% + 2% маркетинг 
Срок окупаемости14 месяцев
Средняя прибыль в месяцОт 190 000 ₽ в месяц  
Пакет поддержкиМенеджер по сопровождению и помещение под аренду, финмодель под конкретное место, помощь в построении команды и работе с поставщиками, подготовка контент‑плана и рекламное продвижение, обучение в подготовке отчётности и управлении

Кофейня «ЗДРАСТЕ»

Это сеть кофеен ресторанного уровня с русской и европейской кухней, уютной атмосферой и готовой бизнес-моделью.

Сеть104+ (12 в процессе запуска)
ФорматыПолноформатная кофейня: малая, средняя, большая  
ИнвестицииОт 16 млн ₽
Паушальный взносОт 1,5 млн ₽
Роялти6%
Срок окупаемостиОт 27 месяцев
Средняя прибыль в месяцОт 609 000 ₽ 
Пакет поддержкиПомощь в рекламе, продвижении и выборе места, консультации по дизайну, организация открытия с PR‑поддержкой, юридическая помощь, работа с поставщиками, помощь в подборе команды и обучении сотрудников, технологические карты, внедрение программы лояльности и сервиса доставки

«Точка Чёрного»

«Точка Чёрного» — это компактные кофейни на одном квадратном метре. Вместо вендинговых аппаратов — стильные стойки с профессиональными кофемашинами, бесплатными сиропами и напитками от опытных бариста. Если за год кофейня не окупится, её выкупят обратно.

Сеть1500+ 
ФорматыКофейня самообслуживания
ИнвестицииОт 269 000 ₽
Паушальный взносНет
РоялтиНет
Срок окупаемости6–12 месяцев 
Средняя прибыль в месяцОт 50 000 ₽
Пакет поддержкиПродвижение узнаваемости бренда в медиапространстве, личный менеджер, который отвечает на все вопросы и решает технические трудности, помощь в подготовке документов, оформлении ИП, ведении бухгалтерии, помощь в установке оборудования и запуске кофейни 

«Настоящая пекарня»

«Настоящая пекарня» — международная франчайзинговая сеть пекарен, которая работает в 300 городах России. Франшиза предлагает формат пекарни «у дома» с собственным производством и торговым залом на 50–70 м² или компактную точку без производства.

Сеть950+
ФорматыПолноформатная пекарня или точка без цеха
ИнвестицииОт 4 млн ₽ 
Паушальный взнос350 000–1 млн ₽
РоялтиДо 3%
Срок окупаемостиОт 12 месяцев 
Средняя прибыль в месяцОт 300 000 ₽ 
Пакет поддержкиЛичный управляющий на всех этапах запуска, который поможет с поиском и подготовкой помещения к работе, оформлением ИП, поставщиками, подбором персонала и системой учёта продаж

Типичные ошибки при открытии кофейни по франшизе

Даже с поддержкой франчайзера начинающие предприниматели допускают ошибки. Разберём самые распространённые.

  1. Выбирать локации без аналитики. Многие ориентируются на субъективное ощущение «тут людно», не замеряя реальный трафик. Правильный подход — провести минимум три замера в будний день.
  2. Не считать операционные расходы. Начинающие предприниматели считают только стартовые инвестиции и забывают про ежемесячные: аренду, зарплаты, закупку сырья, роялти, коммунальные платежи. 
  3. Недостаточно изучать договор франшизы. Не все читают договор целиком. Важно обратить внимание на условия расторжения, штрафы за нарушение стандартов, обязательства по объёмам закупок и территориальные ограничения.
  4. Не заложить финансовую подушку. На старте расходы могут оказаться выше, а выручка — ниже ожидаемой. Заложите запас денег на несколько месяцев, чтобы покрыть обязательные расходы до выхода бизнеса на стабильную прибыль.
  5. Экономить на персонале. Стоит заложить бюджет минимум на двух бариста на точку.

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Как открыть кофейню по франшизе в 2026 году: пошаговая инструкция — Точка Банк