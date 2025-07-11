Предельная база страховых взносов в 2025 году

С 2025 года изменились правила расчёта страховых взносов для ИП-работодателя. Теперь лимит дохода работника для стандартной ставки взносов — 2 759 000 рублей в год. Доход, превышающий эту сумму, облагается взносами по сниженной ставке — 15,1%. Важно правильно учитывать этот лимит, чтобы не переплатить и избежать штрафов за недоимку.

В статье объясним, как работает предельная база и почему она важна для ИП. Также покажем простой пример расчёта взносов с учётом нового лимита на 2025 год.

Что такое предельная база и зачем она ИП

Если ИП нанимает сотрудников, то становится работодателем, а значит — обязан рассчитывать и перечислять взносы за работников. В этом случае при расчёте взносов важен суммарный доход сотрудника с начала года.

Лимит базы для начисления взносов устанавливается ежегодно. Он зависит от средней зарплаты по России за год. Этот лимит применяется при расчёте взносов, которые ИП, как работодатель, перечисляет в ФНС — в рамках единого тарифа.

С 1 января 2025 года изменился размер базы для расчёта страховых взносов – 2 759 000 рублей для каждого физического лица. На эту сумму страховые взносы — 30%, а при превышении — 15,1%.

Если доход работника с начала года не превысил установленный лимит, применяется основная ставка страховых взносов — 30%. Как только доход превышает лимит, ставка понижается до 15,1%. Это снижает нагрузку на работодателя.

А вот взносы на травматизм, которые уплачиваются в Социальный фонд России (СФР), рассчитываются иначе — для них лимита нет, и они начисляются на весь доход работника, независимо от его размера.

Почему важно знать лимит

Если ИП не учтёт предельную базу, может ошибочно начислить взносы: переплатить или недоплатить. Возможны штрафы и претензии от налоговой. Поэтому важно следить за лимитом и применять пониженную ставку, когда доход сотрудника превышает этот лимит.

Ещё одно применение лимита — расчёт больничных. С 1 апреля 2023 года действует правило: максимальный размер больничного за один день тоже зависит от предельной базы. Даже если сотрудник получает высокий доход, пособие ограничено верхней планкой. Это касается первых трёх дней болезни, которые оплачивает ИП-работодатель.

Важно: предельная база нужна не только для расчёта взносов, но и для правильного начисления пособий.

Лимит страховых взносов в 2025 году

В 2025 году вырос лимит базы для расчёта страховых взносов. Его определяют по формуле:

Среднюю зарплату берут из прогноза Минэкономразвития. Коэффициент 2,3 установлен законом. Проведём расчёт страховых взносов с учётом нового лимита — 2 759 000 рублей (постановление от 31.10.2024 № 1457).

Если разделить эту сумму на 12 месяцев, получится примерно 230 000 рублей в месяц. То есть если сотрудник зарабатывает меньше, ИП-работодатель может не беспокоиться о превышении лимита. Взносы будут считаться по обычной ставке 30%.

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Чем меньше доход, который облагается по ставке 30%, тем меньше страховых взносов платит ИП-работодатель. Но если лимит выше — платить нужно больше.

С пособиями всё наоборот. Чем выше лимит, тем больше может быть выплата, например по больничному. Это актуально только для тех, у кого высокий доход.

Хотя новый лимит действует с 2025 года, работники почувствуют его влияние в 2026 году — когда начнут рассчитывать пособия по новым правилам. Но уже в 2025 году выплаты будут больше, потому что выросли лимиты за 2023 и 2024 годы. Напомню, лимиты прошлых лет:

2023 год — 1 917 000 рублей;

2024 год — 2 225 000 рублей.

Ранее мы упоминали, что увеличение предельной базы ведёт к росту выплат по больничным. Рассмотрим на примере, как лимит прошлых лет влияет на расчёт больничных листов в 2025 году.

Максимальный среднедневной заработок (СДЗ) считается исходя из значения лимитов баз за два предыдущих года. В 2025 году он равен:

(1 917 000 + 2 225 000) / 730 = 5 673,97 ₽.

Минимальный СДЗ считают так:

(МРОТ × 24) / 730.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 ₽, поэтому минимальный СДЗ равен:

(22 440 × 24) / 730 = 737,75 ₽.

Если у сотрудника среднедневной заработок выше установленного максимума, это влияет на расчёт пособия. В таком случае для расчёта берётся не фактическая сумма, а максимальный СДЗ — 5 673,97 рубля.

Рассмотрим предельную базу страховых взносов на примере расчёта заработной платы в 2025 году.

Пример

Сотрудник Иванов работает у ИП. За период с января по август 2025 года он получил 2 670 000 рублей. С сентября по декабрь предприниматель ежемесячно выплачивал ему по 350 000 рублей. Всего за год сумма выплат составила 4 070 000 рублей.

Рассчитаем страховые взносы, которые ИП должен заплатить за работника.

Сентябрь

На начало сентября общая сумма выплат составила:

2 670 000 ₽ (январь − август) + 350 000 ₽ (сентябрь) = 3 020 000 ₽.

Предельная база для страховых взносов в 2025 году — 2 759 000 ₽. Это значит, что в сентябре лимит был превышен.

Считаем:

Превышение: 3 020 000 − 2 759 000 = 261 000 ₽. Взносы с этой суммы по пониженной ставке 15,1%: 261 000 × 15,1% = 39 411 ₽.

Остальная часть выплаты в сентябре облагается по базовой ставке 30%: (350 000 − 261 000) × 30% = 26 700 ₽.

Всего за сентябрь: 39 411 + 26 700 = 66 111 ₽.

Октябрь — декабрь

Так как лимит базы уже превышен, вся выплата за каждый из оставшихся месяцев облагается по ставке 15,1%:

350 000 × 15,1% = 52 850 ₽.Итого за три месяца: 52 850 × 3 = 158 550 ₽.

Весь 2025 год

Взносы в пределах лимита (до 2 759 000 ₽): 2 759 000 × 30% = 827 700 ₽.

Взносы с превышения (4 070 000 − 2 759 000 = 1 311 000 ₽): 1 311 000 × 15,1% = 197 961 ₽.

Итого страховых взносов за год: 827 700 + 197 961 = 1 025 661 ₽.

Если бы предельной базы не было, ИП заплатил бы за Иванова:

4 070 000 × 30% = 1 221 000 ₽.

Экономия благодаря предельной базе составила:

1 221 000 − 1 025 000 = 195 339 ₽.

Предельная база помогает ИП-работодателю сэкономить на страховых взносах и избежать ошибок в расчётах. Новый лимит в 2 759 000 рублей на 2025 год важно учитывать при начислении взносов и пособий. Следите за изменениями лимита каждый год и вовремя применяйте пониженную ставку.

Если ИП на льготном тарифе

Для отдельных категорий налогоплательщиков действуют пониженные тарифы страховых взносов, и в этом случае предельная база не применяется.

Например, ИП, включённые в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), вправе применять пониженный тариф:

15% — с суммы выплат, превышающей 1,5-кратный федеральный МРОТ в месяц на каждого работника.

До этого порога действует стандартный тариф — не льготный.

Полный перечень организаций и ИП, имеющих право на пониженные — льготные — тарифы, закреплён в статье 427 НК РФ. Это, в частности, IT-компании, благотворительные организации, участники «Сколково» и т.д.