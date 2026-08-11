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Цифровой рубль

Всего 2 статьи
17 СЕНТЯБРЯ 2026
9738
Дмитрий Чередниченко
Юлия Веремеенко
Обязательный приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 года: кого касается и что делать бизнесу
26 СЕНТЯБРЯ 2025
4429
Дмитрий Чередниченко
Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

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Статьи на тему Цифровой рубль — Банк Точка