ИП смогут сдавать декларацию по УСН онлайн

В личном кабинете налогового сервиса для ИП появилась новая функция. Теперь декларацию по УСН можно заполнить и отправить прямо в сервисе. Функция пока работает в тестовом режиме. Об этом сообщили на официальном сайте ФНС 13 октября 2025 года.

Теперь предпринимателям стало проще сдавать отчётность. Не нужно устанавливать программы или искать сторонние сервисы — всё делается онлайн. Главное условие — квалифицированная электронная подпись (КЭП), с помощью которой ИП входит в личный кабинет.

Заполнить декларацию можно в разделе «Жизненные ситуации — НБО». Интерфейс понятный и пошаговый. Предприниматель вводит данные, а система автоматически считает нужные показатели.

Кому не подойдёт сервис ФНС

Эта функция сервиса не подойдёт ИП, которые превысили лимит по доходу в 2025 году. С 2026 года предприниматели с выручкой более 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Сейчас Госдума рассматривает законопроект Минфина №1026190-8.

Если закон примут, ИП придётся вести учёт по новым правилам — выставлять электронные счета-фактуры, вести книги покупок и продаж и сдавать декларации по НДС каждый квартал.