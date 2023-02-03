Что такое КЭП и как подписать ей документ?

Квалифицированная электронная подпись — это подпись, которая хранится на специальном защищённом носителе (токене) в виде флешки. Имеет такую же юридическую силу, как подпись, поставленная рукой на бумаге. Подписывать ей можно любые документы, в том числе с указанием НДС.
Чтобы поставить такую подпись, подключите Продвинутый Документооборот с любым пакетом исходящих документов.
Затем на компьютер или ноутбук установите специальную программу — КриптоПро, и подключите к нему флешку с подписью.
Если подписи ещё нет, сначала выпустите её. Подробнее о процессе читайте в статье Предприниматель.ру.
Если подпись уже есть:
- Создайте или загрузите документ в сервисе «Документооборот», нажмите «Подписать».
- Выберите КЭП и сервис, в который нужно отправить документ.
- Пройдите проверку: сервис изучит настройки КриптоПро и компьютера, подскажет, если нужно что-то изменить.
- Выберите свой сертификат и нажмите «Подписать».
Готово! После этого документ отправится контрагенту. Он сможет подписать документ КЭП таким же способом: через проверку КриптоПро и выбор сертификата.
Подписать документ другой подписью контрагент не сможет — подписи обеих сторон должны быть одного типа.
ЭДО — это безопасно. Подделать синюю печать проще, чем электронную подпись.
При подписании проверяется личность владельца и его право на подписание документов.
Документ защищён от внесения изменений.