Как подписать PDF, Word, Excel документ электронной подписью

Документ, подписанный электронной подписью, обладает юридической силой. Поставить ЭП можно прямо в файлах Word, Excel и PDF. Сейчас эти форматы чаще всего используют для обмена документами.

Точка расскажет, как правильно поставить электронную подпись в документе и отправить его контрагенту.

Что нужно для подписания электронного документа

Заранее подготовьте всё необходимое. Вам понадобится:

Итоговая версия документа. Если внести корректировки после подписи, то она не пройдёт проверку, а сам файл не признают подлинным. Сертификат, открытый и закрытый ключи. Специальная программа для создания и добавления подписи. Это может быть веб-сервис, приложения для компьютера или модули для текстовых редакторов.

Что такое электронная подпись и как её создать

Электронная подпись (ЭП) — это цифровая замена рукописной подписи. В ней зашифрованы данные, в том числе пароли, знаки и символы. Это нужно для защиты данных от фальсификации и нелегального доступа.

Оформить её могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Электронная подпись позволяет:

подписывать договоры с контрагентами;

сдавать отчёты,

регистрировать онлайн-кассы;

пользоваться Госуслугами.

Существует несколько типов электронных подписей. Каждый подходит для определённой операции и площадки.

Простая электронная (ПЭП) представляет собой пуш-уведомление или код из сообщения. Нужна для регистрации и оформления заказов на сайтах, не подходит для документооборота . Её не нужно специально получать — обычно подпись генерирует и предоставляет сам сервис. Усиленная квалифицированная (КЭП) позволяет сдавать отчёты и участвовать в торгах. Усиленная неквалифицированная (НЭП) подходит для согласования документов внутри компании.

Юридические лица и ИП могут получить КЭП и НЭП в удостоверяющих центрах или бесплатно в ФНС. Физлица — только в удостоверяющих центрах. Для оформления понадобятся паспорт РФ, СНИЛС, ИНН и токен. Токен — это специальный USB-носитель (не обычная флешка), который нужно купить заранее.

Подпись чаще всего действует 1 год. Потом её нужно получить заново.

Как подписывать Word, Excel, PDF документы электронной подписью: инструкция

Подписать документ можно с помощью специального обеспечения, предварительно установленного на ПК. Чаще всего для этого используют КриптоАРМ.

Кликните правой кнопкой мыши по нужному файлу и выберите «КриптоАРМ». В выпадающем списке нажмите на «Подписать». В открывшемся окне найдите раздел «Выбор файлов». Кнопка «Просмотр» показывает его данные перед подписанием. В разделе «Выходной формат» выберите формат подписи. По умолчанию для подписи используется расширение *.sig. В разделе «Параметры подписи» выберите отсоединённую или встроенную подпись. В разделе «Выбор сертификата подписи» найдите действующий сертификат. Проверьте все настройки перед подписанием. Нажмите на кнопку «Готово».

Онлайн-сервисы для подписания электронных документов

Существуют сервисы, которые работают онлайн. В них можно подписывать бухгалтерские документы без скачивания специальных программ. Утверждать файлы можно как одному пользователю, так и нескольким. Это полезно, когда документ должны согласовать несколько сотрудников из разных отделов.

У каждого сервиса свой алгоритм работы, но принцип один: нужно загрузить документ, выбрать действующий сертификат, поставить подпись и загрузить файл на компьютер.

Разберём самые популярные онлайн-сервисы.

Подписание PDF-документа при помощи специального модуля

Если на компьютере уже установлены программы Adobe Reader, PDF удобнее всего будет подписать при помощи модуля КриптоПро PDF. Он уже встроен в программу.

Загрузите и настройте Adobe Acrobat Reader DC или Adobe Acrobat Pro. Скачайте модуль КриптоПро PDF и перезагрузите компьютер. Запустите Acrobat Reader DC. Найдите в меню пункт «Редактирование» и перейдите в «Установки». Выберите категорию «Подписи» и нажмите на кнопку «Подробнее» напротив раздела с созданием и оформлением подписей. В строке «Метод подписания по умолчанию» выберите «КриптоПро PDF». Здесь же можно выбрать место в документе, где будет находиться подпись. Откройте файл ПДФ, который хотите подписать. В верхнем меню найдите раздел «Инструменты» и перейдите в «Сертификаты». Выберите «Поставить цифровую подпись». Отметьте нужную область и сохраните результат.

Плагин КриптоПро для Word и Excel

Документы форматов Word и Excel можно подписывать встроенной электронной подписью. Для этого понадобится плагин КриптоПро Office Signature. Его нужно загрузить с официального сайта обеим сторонам, в том числе и контрагенту. Иначе он не сможет проверить ЭП. В сервисе можно создать два вида подписи: видимую и невидимую. Точка расскажет, чем они отличаются.

Как подписать электронный Word- и Excel-документ видимой подписью

Видимая подпись отображается в самом документе и в его свойствах. Она может выглядеть так, как нужно компании или контрагенту. Например, иметь поле с именем, должностью и изображением рукописной подписи согласующего. Внешний вид штампа не влияет на юридическую силу документа.

Откройте документ. Перейдите во вкладку «Вставка», нажмите на «Текст» и выберите пункт «Строка подписи КРИПТО-ПРО». В окне введите информацию, которая будет располагаться рядом с изображением подписи в файле. В документе появится графическая строка. Переместите её в нужное место. Щёлкните по строке два раза, чтобы вставить изображение рукописной подписи или добавить данные о подписанте.

Подписание электронного Word- и Excel-документа невидимой подписью

Невидимая подпись отображается только в свойствах документа.

Откройте документ. Перейдите во вкладку «Вставка», нажмите на «Текст» и выберите пункт «Строка подписи КРИПТО-ПРО». На экране появится окно для подписания. Проверьте правильность заполненных полей. «Тип подтверждения» — это причина подписания документа, например согласование финальной версии. «Цель подписания документа» указывается в свободной форме, её можно не заполнять. Убедитесь, что сертификат КЭП соответствует имени подписанта. Нажмите на «Подписать» и укажите пароль от электронной подписи.

Убедиться, что в документе есть подпись, можно в разделе «Сведения». Также на нижней панели появится значок ЭП.

Форматы электронных документов после подписания ЭЦП

Формат электронного документа зависит от вида подписи.

При встроенной и интегрированной в документ подписи файл имеет формат .pdf, .xml, .docx, .xlsx или .pptx. При присоединённой подписи создаётся новый файл формата .p7s, куда помещаются сам документ и подпись к нему. Его невозможно прочитать без специальных криптографических программ. При откреплённой подписи она создаётся в отдельном файле формата .sig, .sgn или .p7s. Сам файл можно прочитать без специальных криптографических программ, а проверить действительность подписи — только с ними. Хранить и пересылать нужно оба файла. Это самый популярный вариант, который используют для отправки отчётов в налоговую и СФР, обмена документами с контрагентами.

Как получить Word, Excel, PDF документ с электронной подписью от других пользователей

Получателю необходимо:

Загрузить файл и подпись из электронной почты или с флешки. Открыть программу для проверки ЭП. Проверить документ. Если программа подтвердит достоверность подписи, значит, именно этот файл был подписан сертификатом пользователя.

Отправка подписанного электронного документа