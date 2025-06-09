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Как подписать PDF, Word, Excel документ электронной подписью

Есть два способа обмениваться бумагами: распечатывать и отправлять курьером или заходить в файлы с ПК и ставить электронные подписи. Делимся инструкцией для тех, кто хочет экономить время и деньги. 

09.06.2025
22 080
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Подключите ЭДО

На подписание документов уходит 2 минуты. Подписывать можно онлайн — без токенов и флешек. Документы юридически значимы.
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Документ, подписанный электронной подписью, обладает юридической силой. Поставить ЭП можно прямо в файлах Word, Excel и PDF. Сейчас эти форматы чаще всего используют для обмена документами. 

Точка расскажет, как правильно поставить электронную подпись в документе и отправить его контрагенту.

Что нужно для подписания электронного документа

Заранее подготовьте всё необходимое. Вам понадобится: 

  1. Итоговая версия документа. Если внести корректировки после подписи, то она не пройдёт проверку, а сам файл не признают подлинным.
  2. Сертификат, открытый и закрытый ключи. 
  3. Специальная программа для создания и добавления подписи. Это может быть веб-сервис, приложения для компьютера или модули для текстовых редакторов.

Что такое электронная подпись и как её создать

Электронная подпись (ЭП) — это цифровая замена рукописной подписи. В ней зашифрованы данные, в том числе пароли, знаки и символы. Это нужно для защиты данных от фальсификации и нелегального доступа. 

Оформить её могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Электронная подпись позволяет: 

  • подписывать договоры с контрагентами; 
  • сдавать отчёты,
  • регистрировать онлайн-кассы;
  • пользоваться Госуслугами. 

Существует несколько типов электронных подписей. Каждый подходит для определённой операции и площадки. 

  1. Простая электронная (ПЭП) представляет собой пуш-уведомление или код из сообщения. Нужна для регистрации и оформления заказов на сайтах, не подходит для документооборота. Её не нужно специально получать — обычно подпись генерирует и предоставляет сам сервис.
  2. Усиленная квалифицированная (КЭП) позволяет сдавать отчёты и участвовать в торгах.
  3. Усиленная неквалифицированная (НЭП) подходит для согласования документов внутри компании.

Юридические лица и ИП могут получить КЭП и НЭП в удостоверяющих центрах или бесплатно в ФНС. Физлица — только в удостоверяющих центрах. Для оформления понадобятся паспорт РФ, СНИЛС, ИНН и токен. Токен — это специальный USB-носитель (не обычная флешка), который нужно купить заранее. 

Подпись чаще всего действует 1 год. Потом её нужно получить заново. 

Как подписывать Word, Excel, PDF документы электронной подписью: инструкция

Подписать документ можно с помощью специального обеспечения, предварительно установленного на ПК. Чаще всего для этого используют КриптоАРМ.

  1. Кликните правой кнопкой мыши по нужному файлу и выберите «КриптоАРМ».
  2. В выпадающем списке нажмите на «Подписать».
  3. В открывшемся окне найдите раздел «Выбор файлов». Кнопка «Просмотр» показывает его данные перед подписанием.
  4. В разделе «Выходной формат» выберите формат подписи. По умолчанию для подписи используется расширение *.sig.  
  5. В разделе «Параметры подписи» выберите отсоединённую или встроенную подпись.
  6. В разделе «Выбор сертификата подписи» найдите действующий сертификат.  
  7. Проверьте все настройки перед подписанием.
  8. Нажмите на кнопку «Готово».  

Онлайн-сервисы для подписания электронных документов

Существуют сервисы, которые работают онлайн. В них можно подписывать бухгалтерские документы без скачивания специальных программ. Утверждать файлы можно как одному пользователю, так и нескольким. Это полезно, когда документ должны согласовать несколько сотрудников из разных отделов. 

У каждого сервиса свой алгоритм работы, но принцип один: нужно загрузить документ, выбрать действующий сертификат, поставить подпись и загрузить файл на компьютер. 

Разберём самые популярные онлайн-сервисы. 

Подписание PDF-документа при помощи специального модуля

Если на компьютере уже установлены программы Adobe Reader, PDF удобнее всего будет подписать при помощи модуля КриптоПро PDF. Он уже встроен в программу.

  1. Загрузите и настройте Adobe Acrobat Reader DC или Adobe Acrobat Pro.
  2. Скачайте модуль КриптоПро PDF и перезагрузите компьютер.
  3. Запустите Acrobat Reader DC. Найдите в меню пункт «Редактирование» и перейдите в «Установки». 
  4. Выберите категорию «Подписи» и нажмите на кнопку «Подробнее» напротив раздела с созданием и оформлением подписей.
  5. В строке «Метод подписания по умолчанию» выберите «КриптоПро PDF». Здесь же можно выбрать место в документе, где будет находиться подпись.
  6. Откройте файл ПДФ, который хотите подписать.
  7. В верхнем меню найдите раздел «Инструменты» и перейдите в «Сертификаты».
  8. Выберите «Поставить цифровую подпись».
  9. Отметьте нужную область и сохраните результат.           

Плагин КриптоПро для Word и Excel

Документы форматов Word и Excel можно подписывать встроенной электронной подписью. Для этого понадобится плагин КриптоПро Office Signature. Его нужно загрузить с официального сайта обеим сторонам, в том числе и контрагенту. Иначе он не сможет проверить ЭП. В сервисе можно создать два вида подписи: видимую и невидимую. Точка расскажет, чем они отличаются.

В ЭДО Точки можно работать с любым видом подписи, быстро создавать счета и договоры прямо в сервисе, отправлять документы через Диадок, Астрал ЭДО, Такском-Файлер и другие системы. 
 
Даже если у вашего контрагента нет ЭДО, вы всё равно сможете подписывать документы с физлицами, самозанятыми и компаниями.

Как подписать электронный Word- и Excel-документ видимой подписью

Видимая подпись отображается в самом документе и в его свойствах. Она может выглядеть так, как нужно компании или контрагенту. Например, иметь поле с именем, должностью и изображением рукописной подписи согласующего. Внешний вид штампа не влияет на юридическую силу документа. 

  1. Откройте документ.
  2. Перейдите во вкладку «Вставка», нажмите на «Текст» и выберите пункт «Строка подписи КРИПТО-ПРО».
  3. В окне введите информацию, которая будет располагаться рядом с изображением подписи в файле.    
  4. В документе появится графическая строка. Переместите её в нужное место.
  5. Щёлкните по строке два раза, чтобы вставить изображение рукописной подписи или добавить данные о подписанте.  

Подписание электронного Word- и Excel-документа невидимой подписью

Невидимая подпись отображается только в свойствах документа. 

  1. Откройте документ.
  2. Перейдите во вкладку «Вставка», нажмите на «Текст» и выберите пункт «Строка подписи КРИПТО-ПРО».
  3. На экране появится окно для подписания. Проверьте правильность заполненных полей. «Тип подтверждения» — это причина подписания документа, например согласование финальной версии. «Цель подписания документа» указывается в свободной форме, её можно не заполнять. Убедитесь, что сертификат КЭП соответствует имени подписанта.
  4. Нажмите на «Подписать» и укажите пароль от электронной подписи.

Убедиться, что в документе есть подпись, можно в разделе «Сведения». Также на нижней панели появится значок ЭП.

Если вам нужно быстро обмениваться документами с контрагентами и не возиться с кучей бумаг, попробуйте ЭДО от Точки. 
Он поддерживает облачную подпись и избавляет от необходимости устанавливать дополнительный софт.

Форматы электронных документов после подписания ЭЦП

Формат электронного документа зависит от вида подписи.

  1. При встроенной и интегрированной в документ подписи файл имеет формат .pdf, .xml, .docx, .xlsx или .pptx.
  2. При присоединённой подписи создаётся новый файл формата .p7s, куда помещаются сам документ и подпись к нему. Его невозможно прочитать без специальных криптографических программ.
  3. При откреплённой подписи она создаётся в отдельном файле формата .sig, .sgn или .p7s. Сам файл можно прочитать без специальных криптографических программ, а проверить действительность подписи — только с ними. Хранить и пересылать нужно оба файла. Это самый популярный вариант, который используют для отправки отчётов в налоговую и СФР, обмена документами с контрагентами.

Как получить Word, Excel, PDF документ с электронной подписью от других пользователей

Получателю необходимо:

  1. Загрузить файл и подпись из электронной почты или с флешки.
  2. Открыть программу для проверки ЭП.
  3. Проверить документ. Если программа подтвердит достоверность подписи, значит, именно этот файл был подписан сертификатом пользователя. 

Отправка подписанного электронного документа

Подписанный документ можно отправить по электронной почте, через социальные сети и мессенджеры или сохранить в облаке. 

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Как подписать PDF, Word, Excel документ электронной подписью: инструкция – Банк Точка