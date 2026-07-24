Принят законопроект об электронной подписи: больше получателей КЭП и единая форма МЧД

21 июля 2026 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект №1182063-8. Он вносит изменения в закон «Об электронной подписи».

Документ расширяет круг организаций, которым удостоверяющий центр ФНС сможет выдавать квалифицированные сертификаты электронной подписи. Получать их смогут международные и межправительственные организации, а также их представительства и филиалы в России.

Кроме того, законопроект уточняет сведения, которые должны указывать в квалифицированном сертификате для идентификации его владельца.

Также планируется установить единую форму МЧД, которую будет формировать и размещать уполномоченный федеральный орган на Госуслугах.