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Принят законопроект об электронной подписи: больше получателей КЭП и единая форма МЧД

24.07.2026
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24

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21 июля 2026 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект №1182063-8. Он вносит изменения в закон «Об электронной подписи».

Документ расширяет круг организаций, которым удостоверяющий центр ФНС сможет выдавать квалифицированные сертификаты электронной подписи. Получать их смогут международные и межправительственные организации, а также их представительства и филиалы в России.

Кроме того, законопроект уточняет сведения, которые должны указывать в квалифицированном сертификате для идентификации его владельца.

Также планируется установить единую форму МЧД, которую будет формировать и размещать уполномоченный федеральный орган на Госуслугах.

Ожидается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2027 года.

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Принят законопроект об электронной подписи: больше организаций получат КЭП от УЦ ФНС — Точка Банк