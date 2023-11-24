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Кредиты

Факторинг и форфейтинг

24.11.2023
5257
5257

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Авторы

Часто в бизнесе возникает такая ситуация: срочно надо купить товар или оборудование, а денег нет. Что делать? Самый очевидный вариант — брать товар в кредит. 

Можно попробовать взять банковский кредит, но у него есть недостатки. Он отражается как кредитная нагрузка, его выдают после тщательного и долгого рассмотрения кредитной заявки и кучи документов, на строго ограниченный срок. А сумма переплаты не возвращается даже при досрочном погашении. 

Поэтому предприниматели часто пользуются факторингом — беззалоговым финансированием под постоплату. В этой статье расскажем, что такое факторинг и кому он выгоден, а также сравним его с форфейтингом — другим видом внешнего финансирования. 

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Что такое факторинг

Факторинг — финансирование под постоплату. Предприниматели используют его, чтобы избежать кассовых разрывов при сделках с отсрочкой платежа. Например, когда товар отгружен на условиях оплаты через 2-3 месяца. 

Вот как работает факторинг: 

  1. Предприниматель заключает с заказчиком договор на поставку и прописывает в нём условия отсроченного платежа. 
  2. Предприниматель отгружает покупателю партию товара. 
  3. Предприниматель обращается к фактору — в банк или факторинговую компанию, чтобы получить деньги сразу, а не ждать отсроченный платёж. 
  4. Фактор проверяет предпринимателя и, если всё устраивает, открывает лимит. Деньги выдаются после каждой отгрузки и их можно тратить на любые цели. 
  5. Когда фактор получает деньги от заказчика, долг гасится автоматически. 
  6. За период использования денег предприниматель платит комиссию: от 3 до 7,5% от суммы финансирования за всё время использования денег.
ПРИМЕР
Производитель сэндвичей отправляет небольшие партии товара в районные магазины и думает как расширить производство. Внезапно крупная торговая сеть сообщает, что готова поставить его сэндвичи на полку. Но есть один нюанс — сеть работает с постоплатой и заплатит через 3 месяца.
Предпринимателю нужна эта сделка, но и деньги нужны уже сейчас. Поэтому он отгружает товар и обращается за факторингом, чтобы получить деньги. Фактор открывает лимит финансирования, продавец пользуется деньгами. Финансирование нецелевое, поэтому продавец может тратить их как захочет. А когда торговая сеть рассчитывается с ним, он возвращает всю сумму сразу.

Факторингом обычно пользовался крупный бизнес, но сейчас рынок развернулся в сторону малого и среднего бизнеса. Оформление простое, факторинг можно оформить по 1-2 документам. 

К тому же, деньги не надо возвращать единоразово. Каждая поставка финансируется на срок отсрочки платежа по ней — это удобно для тех, кто работает по долгосрочным договорам с возобновляемыми поставками. Ещё один весомый плюс факторинга — он не отражается в финансовой отчетности как кредитная нагрузка.

Что такое форфейтинг

Форфейтинг — ещё один финансовый инструмент, с помощью которого компания может купить товар или оборудование, даже не имея денег. Форфейтинг, также как факторинг, основан на переуступке прав. Но в самом процессе есть различия. 

Форфейтинг обычно работает в экспортной торговле. 

  1. Продавец (экспортер) и покупатель (импортер) обсуждают условия сделки. 
  2. Продавец и форфейтер обсуждают условия форфейтинга.
  3. Продавец и покупатель заключают контракт на поставку.
  4. Покупатель выписывает комплект векселей — ценных бумаг, в которых зафиксировано обещание одной стороны выплатить определённую сумму другой стороне в указанный срок. Проще говоря, вексель напоминает долговую расписку, в которой покупатель обещает вовремя расплатиться за товар. Только вексель, в отличие от обычной расписки, оформляется по специальной форме и считается ценной бумагой.
  5. Покупатель отдаёт комплект векселей продавцу как гарантию того, что расплатится с ним. Продавец передаёт векселя банку, а банк взамен даёт продавцу деньги с дисконтом. 
  6. С этого момента векселя у форфейтера. Покупатель теперь должен банку, а не продавцу. Форфейтинг оформляется без регресса — продавец выходит из схемы и больше не несёт никакой ответственности за покупателя. 

Проще говоря, форфейтер выкупает долг у продавца: выплачивает ему оговоренную сумму, а риск невыполнения обязательств от покупателя, берёт на себя. За это форфейтер получает вознаграждение — процент от суммы долга. 

Выгода форфейтера в том, что при удачно завершённой сделке он получит и полную сумму долга, и своё вознаграждение. Выгода продавца в том, что он получает деньги сразу и забывает про долговые обязательства покупателя. За это он платит комиссию (дисконт), но обычно это выгоднее, чем просто ждать деньги. 

Форфейтинг чаще используют в крупных международных сделках. 

Чем факторинг отличается от форфейтинга 

Несмотря на поверхностное сходство, между факторингом и форфейтингом есть значимое отличие. Дадим короткую сравнительную характеристику, чтобы понять, в чём разница.

Сфера применения

Факторинг: подходит для крупного бизнеса, среднего и малого бизнеса. Факторинг часто используют для сделок внутри России. 

Форфейтинг: подходит для крупного бизнеса и международных сделок. 

Срок действия

Факторинг: оформляется на короткий срок до 120 дней.

Форфейтинг: оформляется на любой срок.

Процесс оформления

Факторинг: можно оформить полностью онлайн, сравнительно простое оформление.

Форфейтинг: нужно личное присутствие и передача физических векселей от импортера в банк экспортера (через пересылку курьерскими службами).

Суммы

Факторинг: суммы могут быть любыми.

Форфейтинг: суммы могут быть любыми.

Возобновляемость

Факторинг: возобновляемый. По новым поставкам одному и тому же покупателю можно получить финансирование в течение 1 дня. 

Форфейтинг: невозобновляемый. Оформляется на конкретную сделку. 

Виды

Факторинг: может быть и с регрессом и без регресса, а также открытый и закрытый.

Форфейтинг: всегда без регресса и всегда открытый (должник знает о том что платить нужно будет не поставщику, а финансовому агенту — форфейтеру).

Теперь вы знаете основные различия между факторингом и форфейтингом, а значит — сможете подобрать именно тот инструмент для бизнеса, который вам нужен.

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Факторинг и форфейтинг: сходства и различия – Банк Точка