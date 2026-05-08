Где взять деньги на франшизу: все варианты финансирования покупки и открытия бизнеса

Если купить франшизу, то можно с первых дней работать под известным брендом и с поддержкой опытного партнёра. Но в дело придётся вложиться. Популярные франшизы стоят несколько миллионов и постоянно растут в цене.

Коротко — Начать бизнес можно за счёт инвестиций, банковского кредита или денег от государства. Ещё франчайзеры иногда дают новым партнёрам рассрочку. — Чтобы получить кредит на франшизу, нужен бизнес-план, залог и первоначальный взнос, а также пакет документов для банка. — Предприниматель, который работает по франшизе, оплачивает паушальный взнос и переводит франчайзеру ежемесячную комиссию — роялти.

Как работает модель франшизы

Франшиза — это право продавать товары или оказывать услуги под чьим-то именем. Модель устроена так:

У компании А есть узнаваемый на рынке бренд. Например, сеть кафе «Горячие пончики». Кафе давно и успешно работают по своей бизнес-модели. У них есть уникальный продукт, который готовят по фирменным рецептам, и свои секреты продвижения. Компания А заключает договор с компанией Б из другого города и передаёт ей за деньги свои наработки, рецепты, право использовать название и фирменный стиль. Компания Б начинает работать по готовой схеме, получает хорошие результаты с первых дней и каждый месяц переводит компании А комиссию.

Владелец бренда (в нашем примере компания А) — это франчайзер. А бизнес, который покупает франшизу (компания Б), — франчайзи.

Деньги, которые франчайзи платит франчайзеру в самом начале, — это паушальный взнос. Для разных бизнесов и регионов он различается и составляет от 500 000 ₽ до нескольких миллионов.

Комиссия, которой бизнес делится с франчайзером раз в месяц или квартал, — это роялти. Она обычно составляет от 3 до 10% от выручки.

Выходит, что запуск бизнеса по франшизе обходится недёшево. Начинающий предприниматель должен:

Вложиться в сам бизнес — арендовать или купить помещение, сделать ремонт, купить оборудование, технику, мебель, товар и всё, что нужно для работы.

Оплатить паушальный взнос.

Заложить деньги на роялти.

Если собственных средств на это не хватает, придётся брать деньги со стороны. Дальше расскажем, где их можно найти.

Основные варианты, где взять деньги на открытие франшизы

Источники бывают платные и бесплатные. Вот примеры некоторых из них.

Рассрочка от франчайзера

Иногда франчайзеры оформляют рассрочку на паушальный взнос для новых партнёров. Если вы уже выбрали конкретный бренд, с которым хотите сотрудничать, уточните у них условия работы. Возможно, у вас получится обойтись совсем без внешних источников и не переплачивать.

Льготные программы для покупки франшизы

Начинающих предпринимателей поддерживает государство, например:

Выдаёт гранты для старта бизнеса. До 1 млн ₽ могут получить молодые предприниматели до 25 лет. Ещё есть программы для новых компаний приоритетных отраслей, таких как медицина или искусственный интеллект.

Предоставляет субсидии. Некоторые регионы возмещают затраты тех компаний и ИП, которые покупают франшизы. Например, в Московской области в 2026 году можно получить до 2 млн ₽, если вы покупали оборудование, платили за аренду, обучение персонала или продвижение.

Оформляет льготные займы на открытие бизнеса. Фонды поддержки предпринимательства выдают новым компаниям займы под сниженный процент. На них тоже можно купить франшизу. Подробности узнайте в центре «Мой бизнес» своего региона.

Даёт поручительство по кредитам. Если у бизнеса не хватает залога, чтобы получить банковский кредит, поможет корпорация МСП. Она выдаст поручительство бизнесу до 50% от суммы займа.

Частные инвесторы

Если для запуска своего дела нужен не один миллион, можно привлечь инвестора — партнёра, который вложит деньги в бизнес за долю в нём.

Инвестиции — это не займ. Отдавать деньги инвестору напрямую не нужно. Вместо этого вы будете делиться прибылью с партнёром. То есть отдавать часть заработанных денег придётся не только франчайзеру, но и инвестору.

Краудфандинг

Если же не хватает небольшой суммы, попробуйте собрать её на краудфандинговой платформе — онлайн-площадке, где люди безвозмездно переводят деньги на интересные им проекты. Возможно, жители вашего города давно мечтают об открытии популярного кафе или магазина, тогда ваша идея точно будет иметь успех.

Кредит на бизнес по франшизе

На запуск франшизы можно взять банковский кредит. У финансовых организаций есть разные программы кредитования, например:

Кредит на открытие бизнеса — это деньги на бизнес с нуля. На них можно купить всё, что нужно для старта: саму франшизу, оборудование, мебель и товар. Банк одобрит даже большую сумму тому, у кого будет проработанный бизнес-план, первоначальный взнос и ликвидный залог.

Бесцелевой кредит — этот займ подойдёт компаниям и ИП, которые уже работают какое-то время. Допустим, у предпринимателя есть магазин или ресторан, но он хочет переформатировать его под франшизу. Крупную сумму по таким программам не дадут, но на запуск одной точки хватит.

Потребительский кредит — это займ на собственника как на физическое лицо. Программа подойдёт, если с бизнес-кредитом есть сложности. Например, не хватает залога или своих денег для первоначального взноса. Если франшиза строит недорого, быстрее и проще оформить потребительский кредит.

Можно подобрать и другие программы кредитования.

Как банки оценивают заёмщика при выдаче кредита на франшизу

Чтобы получить целевой кредит, нужно доказать банку, что вы подходите по всем критериям и требованиям. Расскажем о них подробнее.

Требования банков

Чтобы рассмотреть заявку на кредит, банк выставит условия:

Компания и её собственники зарегистрированы в России.

У бизнеса нет и не было длительных просрочек по кредитам. Если компания не кредитовалась совсем, банки смотрят на то, как выплачивал кредиты собственник.

У компании нет долгов по налогам или исполнительных производств.

У бизнеса есть залог, который покроет сумму долга.

Собственник готов вложить в дело свои деньги. Обычно нужен первоначальный взнос хотя бы 10–30%.

Дополнительные критерии банков

Кроме официальных требований есть ещё условия, на которые банк обратит внимание:

Опыт собственника : он запускает бизнес впервые или у него уже есть успешные проекты.

Кредитная нагрузка : есть ли у предпринимателя другие потребительские и бизнес-кредиты.

Успешность самой франшизы : как давно она на рынке и насколько развита по стране.

Сроки окупаемости проекта: как скоро вложения в новый бизнес вернутся. Если затраты на запуск окупятся только через 20 или 30 лет, банк кредит не выдаст.

Документы для оценки рисков

Большинство банков для анализа запросят:

Паспорта предпринимателей и уставные документы для юрлиц.

Финансовую отчётность, если её уже сдавали.

Документы на залог.

Подтверждение первоначального взноса, например справку по личному счёту.

Бизнес-план.

Договор с франчайзером. Если его ещё нет, то предварительное соглашение.

Пошаговая схема: как получить кредит на покупку франшизы

Чтобы оформить целевой кредит, действуйте по следующему алгоритму:

1. Разработайте бизнес-план. Рассчитайте будущие доходы, расходы и срок окупаемости. Так вы поймёте, выгодна ли бизнес-идея, и сможете презентовать её банку.

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2. Заключите договор или предварительное соглашение с франчайзером.

3. Найдите банк и программу кредитования, которая вам подойдёт. С этим может помочь франчайзер. Часто у них есть договорённости с банками о льготных условиях для своих партнёров.

4. Подайте заявку и соберите документы. Получите перечень от банка и подготовьте документы строго по списку.

5. Дождитесь решения. Если оно положительное — внимательно ознакомьтесь с условиями. Если нет — уточните у банка причину отказа и возможность повторной заявки.

6. Заключите кредитный договор. Подпишите соглашение и получите деньги.

На что обратить внимание, перед тем как взять деньги на франшизу

Вот несколько советов предпринимателям, которые хотят работать под известным брендом.

Совет 1. Учтите риски рынка

Изучите конкуренцию и спрос на товар или услугу в конкретном городе. Бывает так, что одна и та же франшиза популярна в миллионниках и не приживается в небольших городках. Или показывает разные результаты в регионах, например из-за особенностей климата.

ПРИМЕР Франшиза лыжной школы принесёт больше прибыли в северных районах, потому что там зимний сезон длиннее, а зимние виды спорта популярнее.

Совет 2. Оцените общение с франчайзером на первом этапе

Обратите внимание на прозрачность условий по договору, открытость франчайзера, его готовность помогать и отвечать на вопросы. Вам предстоит вплотную работать с ним в будущем. В идеале франчайзер должен стать вашим наставником и главным партнёром. Если же отношения не заладились с самого начала — это повод задуматься.

Совет 3. Выбирайте источники финансирования по выгоде

Сначала узнайте о бесплатных вариантах: постарайтесь найти господдержку или оформить рассрочку на паушальный взнос. Если это невозможно, не спешите оформлять кредит в первом же банке. Изучите как можно больше доступных кредитных программ, чтобы выбрать выгодную.

Совет 4. Берёте кредит — пересмотрите срок окупаемости