Какие документы нужны для кредитования ООО

Коротко — По одним программам банки просят объёмный пакет, по другим — достаточно паспорта и выписки по счёту. — Чтобы получить деньги быстрее, заранее уточняйте перечень документов в банке. — Чтобы банк рассмотрел кредитную заявку, бизнес должен предоставить документы: юридические, финансовые, залоговые.

Как ООО получить бизнес-кредит

Стандартный банковский кредит оформляется в несколько шагов. Компании нужно:

Выбрать программу кредитования — определиться с целью, рассмотреть предложения и найти самое подходящее. Изучить требования банка и подготовить бизнес, чтобы он подпадал под критерии. Подать заявку — заполнить анкету онлайн или лично в отделении банка. Собрать документы — подготовить пакет документов строго по списку. Заключить договор — дождаться решения, внимательно его изучить и подписать договор. Использовать деньги по назначению — направить на цель из договора.

Выходит, что сбор документов — это не первый этап кредитования. Поэтому вначале расскажем о том, что ждёт бизнес перед подготовкой пакета, — то есть о поиске программы и требованиях банка.

Виды кредитов для ООО

Программа кредитования зависит от цели, на которую нужны деньги:

Оборотный — для закупки товара, расчётов с поставщиками, выплаты зарплат и для других повседневных платежей.

Инвестиционный — для масштабных, долгосрочных целей, например модернизации или ремонта.

Коммерческая ипотека — для покупки коммерческой недвижимости под её залог.

Овердрафт — для срочных платежей, когда недостаточно собственных денег на счёте.

Рефинансирование — для погашения займов в других банках.

Помимо кредитов, у банков есть и другие услуги, которые могут подойти бизнесу. Например, факторинг — продажа своего долга. Его выгодно использовать компаниям, которые работают с отсрочкой платежа.

У факторинга есть много плюсов: его можно оформить на короткий срок и без залога, за деньги не придётся отчитываться, а сам договор не повлияет на кредитную нагрузку.

Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банке

От выбора программы зависит список документов, который запросит банк. Например, для заявки на овердрафт хватит выписки по расчётному счёту, а по инвестиционному займу нужно подготовить отчётность, пакет по залогу, обоснование цели, а иногда и бизнес-план.

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Требования банков к ООО

У кредитных организаций есть требования к бизнесу, который они финансируют. Чаще всего это:

Срок регистрации — от трёх или от шести месяцев. Некоторые банки считают срок не с даты регистрации, а с начала фактической работы компании. Например, с момента, когда появились стабильные поступления на счёт.

Положительная кредитная история — у компании и учредителей нет и не было длительных просрочек.

Финансовые показатели в норме — выручка и прибыль стабильна, компания развивается.

Хорошая деловая репутация — у компании нет долгов, исполнительных производств и крупных судебных исков.

Если компания не подходит под требования, в кредите откажут. Поэтому перед тем как подать заявку, проверьте:

Перечень документов для кредитования ООО

Если вы уже определились с программой, проверили бизнес и подали заявку, можно переходить к сбору пакета документов. Дальше перечислим всё, что может понадобиться. Но не торопитесь готовить документы по этому перечню. Обязательно запросите точный список у сотрудника банка, в котором вы собираетесь кредитоваться. Он учтёт особенности компании, цели, залога и составит перечень конкретно для вас.

Совет: проверьте, одобрят ли вам кредит, прежде чем собирать документы. Для этого заполните форму в Точка Банке и получите ответ через пять минут.

Юридические документы

Эти документы ещё называют учредительными. Они нужны, чтобы проверить чистоту сделки. Например, убедиться, что генеральный директор имеет право подписывать договор. Или проверить, считается ли кредитная сделка крупной и нужно ли учредителям её одобрять.

К юридическим документам относятся:

Устав ООО с изменениями и дополнениями.

Протокол или решение о создании общества.

ИНН или выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Паспорта учредителей и генерального директора компании.

Лицензии, разрешения на конкретную деятельность — при наличии.

Решение об одобрении крупной сделки, если нужно.

Финансовые документы

Сюда относятся любые документы, по которым можно оценить финансы компании. Это нужно, чтобы:

Рассчитать максимальную сумму займа.

Подобрать удобный платёж или составить индивидуальный график для каждого клиента.

Установить процентную ставку. Чем устойчивее бизнес, тем меньше рискует банк, выдавая ему деньги. Поэтому для компании с хорошим финансовым положением банк предложит ставку ниже.

Определиться с залогом. Если у бизнеса всё хорошо с финансами, банк запросит меньше обеспечения. Если же есть трудности, — понадобится дополнительный залог.

К финансовым документам относятся:

Бухгалтерская отчётность: баланс и отчёт о финансовых результатах. Банки просят отчёты за квартал, год или даже за три последних года.

Налоговые декларации с подтверждением уплаты налогов.

Выписки по счетам.

Выгрузки из бухгалтерских сервисов, например оборотно-сальдовые ведомости.

Кассовые книги.

Справки об открытых счетах и о задолженности по кредитам в других банках.

Договоры с поставщиками, покупателями, арендодателями.

Действующие кредитные договоры и договоры займов.

Бизнес-план — для масштабных целей.

Если вы пользуетесь бухгалтерскими сервисами, отчётность уже готова — её нужно только выгрузить. Например, Онлайн-бухгалтерия Точка Банка автоматически формирует все декларации.

Документы на обеспечение

По кредитам с обеспечением банк запросит документы, чтобы:

Проверить залог — оценить его рыночную стоимость и ликвидность.

Проверить поручителей — выяснить, смогут ли поручители возвращать кредит, если у заёмщика будут проблемы.

Пакет по обеспечению зависит от его вида.

Вид обеспечения Документы Залог недвижимости — Свидетельство о праве собственности (при наличии)



— Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)



— Документы-основания (например договор купли-продажи или договор дарения)



— Страховой полис



— Отчёт независимого оценщика



При залоге жилой недвижимости банк может попросить справку о прописанных и свидетельство на ещё одну квартиру или дом. Это нужно, чтобы убедиться, что в залог отдают не единственное жильё

Залог транспорта и техники — Свидетельство о регистрации технического средства (СТС)



— Паспорт технического средства (ПТС)



— Полисы страхования



— Договор купли-продажи

Залог оборудования — Технический паспорт и спецификация



— Сертификаты соответствия (если есть)



— Договор купли-продажи

Залог товаров в обороте — Складские справки об остатках



— Договоры с поставщиками



— Товарные накладные



— Платежные поручения или чеки, которые подтвердят, что за товар заплатили

Поручительство физических лиц — Паспорта поручителей Поручительство других компаний Обычно нужен такой же пакет, как и от заёмщика

Документы по подтверждению цели для разных видов кредитов

Если кредит целевой, компании нужно показать, на что пойдут деньги. А после выдачи — отчитаться о тратах. Вот примеры документов, которые в этом помогут:

Цель кредита Для рассмотрения заявки Для отчёта о целевом использовании Текущие нужды — Договоры по текущей работе (с поставщиками, арендодателями)



— Налоговые декларации

— Оплаченные счета



— Зарплатные ведомости

Покупка недвижимости — Предварительный договор купли-продажи



— Выписка ЕГРН на покупаемую недвижимость



— Отчёт независимого оценщика



— Паспорт продавца

— Договор купли-продажи



— Акт приёма-передачи



— Платёжное поручение

Покупка техники, транспорта, оборудования — Коммерческое предложение



— Предварительный договор купли-продажи

— Договор купли-продажи



— Акт приёма-передачи



— Платёжное поручение или оплаченный счёт

Ремонт, строительство, модернизация — Смета затрат



— Календарный план



— Договор с подрядчиком

— Чеки и счета на закупку стройматериалов, оплату работ



— Отчёты о ходе строительства

Открытие бизнеса, запуск нового производства — Бизнес-план с подробной финансовой моделью — Бухгалтерская отчётность новой компании (регулярно, пока действует договор) Рефинансирование — Кредитный договор с другим банком



— Справка о задолженности

— Справка о погашении задолженности

На что нельзя направить кредитные деньги

Не все цели подойдут для кредитования, даже если их можно подтвердить актами и чеками. Банк не одобрит займ для:

Покупки ценных бумаг.

Размещения денег на депозитах.

Взноса в уставный капитал.

Выплаты дивидендов учредителям.

Выдачи займа другой компании или человеку.

Погашения просроченных долгов.

Советы по подготовке документов для кредитования ООО

Чтобы банк рассмотрел заявку как можно быстрее:

Готовьте сразу полный пакет документов: не пропускайте пункты в списке. Если вам что-то непонятно, уточните это у кредитного специалиста. Иначе сбор затянется, и придётся обновлять весь пакет.

Включите документы, которые помогут делу. Добавьте от себя то, что положительно характеризует ваш бизнес. Например, составьте справку о достижениях компании или будущих планах.

Заранее уточните, какой список нужен в вашем случае. Не всегда придётся собирать большой пакет. Например, в Точка Банке можно получить кредит, заполнив форму на странице кредитов.

Каковы шансы оформить кредит в 2026 году

В 2026 году бизнес-кредиты становятся доступнее. Банк России плавно снижал ключевую ставку всю весну, и теперь по льготным программам деньги можно получить по ставке 12% и ниже:

Обязательное условие для участия в льготных программах — состоять в реестре малого бизнеса (МСП). Проверить статус компании можно на сайте ФНС.