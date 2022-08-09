Какие документы нужны для кредитования ИП

Предпринимателю, который запускает бизнес и стабильно его развивает, могут понадобиться инвестиции. Есть разные способы получить деньги на развитие компании, причём, иногда достаточно внутренних ресурсов: прибыли, амортизационного фонда, либо уставного капитала.

Можно обратиться и к внешним источникам финансирования: взять кредит, оформить авто или спецтехнику в лизинг или обратиться к инвестору.

Расскажем о кредите — одном из самых простых способов быстро получить деньги, и о том, какие документы нужны, чтобы оформить займ.

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Для чего нужен кредит на развитие бизнеса

Индивидуальные предприниматели обращаются в банк за кредитами на разных этапах ведения бизнеса. Можно использовать кредитные средства для запуска бизнеса, а можно — для развития и масштабирования. Цели, на которые берут кредиты ИП, могут различаться. Часто кредитами пользуются для того, чтобы:

покрыть повседневные расходы компании;

заплатить зарплату сотрудникам;

уплатить налоги и страховые взносы;

страховые взносы; внести арендную плату за офис или склад;

офис или склад; сделать ремонт, приобрести мебель и оборудование;

оборудование; закупить новые товары;

заказать продвижение бизнеса;

открыть новые филиалы.

Пример: ИП 9 месяцев владеет центром детского плавания. Обычно у него высокая прибыль, но в летние месяцы клиентов пришло намного меньше, чем обычно, и доход центра оказался низким. Из-за этого у ИП не хватило денег, чтобы провести плановую очистку бассейнов и заплатить сотрудникам. Он решил воспользоваться кредитом, чтобы оплатить очистительные работы и выплатить всё заработанное тренерам и администраторам. Так ему удалось сохранить высокое качество воды в бассейнах и не допустить задержек по зарплате. Теперь ИП знает про сезонное снижение посещаемости и будет планировать бюджет с учётом этого.

Кредит подходит для разового решения задач, но им также можно воспользоваться для достижения крупных целей. Например, для открытия нового филиала или создания сети.

Список документов для оформления кредита

Индивидуальный предприниматель, который хочет воспользоваться кредитом в банке, должен понимать: банки редко выдают займы ИП, которые только-только начали работу. Обычно шансы повышаются для бизнесменов, которые зарегистрировались, как минимум, 6–12 месяцев назад.

Список документов, которые надо предоставить для получения кредита, зависят от банка, суммы и срока займа, а также надёжности заёмщика. Кредиты ИП предоставляют не все финансовые организации, но найти хорошее предложение возможно.

Обязательные и необязательные документы для кредитования

В зависимости от вида кредитов, список обязательных документов меняется. В нём могут быть:

1. Паспорт. Этот документ в любом случае будет необходим для оформления кредита, причём, иногда его будет достаточно.

2. ИНН. Иногда банк запрашивает индивидуальный номер налогоплательщика, но он нужен не во всех ситуациях.

3. Выписка из ЕГРИП. Подтверждение того, что займ берёт зарегистрированный индивидуальный предприниматель, тоже может пригодиться для оформления некоторых кредитов.

Если ИП хочет взять кредит на запуск собственного дела, ему понадобится бизнес-план.

Важно: составляйте честный бизнес-план. Иногда потенциальные заёмщики прописывают самые оптимистичные суммы, надеясь, что так им точно не откажут в кредите. Но специалисты банка могут понять, что план предпринимателя далёк от реальности, а ожидаемые суммы не соответствуют действительности. В этом случае в кредите могут отказать.

Также банк может запросить патенты, лицензии и разрешения на работу, договор аренды или право собственности помещения ИП. Кроме того, пригодится финансовая отчётность, по которой понятны реальные обороты бизнеса. Если банк не просит их, предоставлять их не обязательно. Но если вы выделите документам отдельную папку и будете держать их под рукой, сможете быстро отправить их по запросу.

Для оформления кредитов под залог недвижимости ИП нужны дополнительные документы. Например:

свидетельство о праве собственности;

праве собственности; документы, подтверждающие оплату недвижимости;

технический паспорт;

выписка из домовой книги.

В разных банках различаются необходимые пакеты документов для разных кредитов, поэтому стоит уточнить список непосредственно перед тем, как начать оформление.

Как подать заявку на кредит

Чтобы получить кредит для ИП, нужно выполнить несколько шагов. Но для начала стоит проанализировать состояние бизнеса и сформулировать цели, чтобы понять, действительно ли вам нужен кредит. Если да, переходите к следующим шагам.

1. Подберите кредитный продукт. Они бывают разными, например, лизинг, овердрафт, факторинг, займ под залог.

2. Выберите банк. Лучше остановить свой выбор на банке с хорошей репутацией, который заточен под предпринимателей. Кредитные программы в таких финансовых организациях обычно комфортны для бизнесменов, потому что созданы с учётом их потребностей.

3. Отправьте заявку на сайте и проконсультируйтесь со специалистом банка. Возможно, он предложит специальные условия кредитов, которых нет на сайте, или подберёт более выгодный продукт.

Пример: ИП решил приобрести автомобиль для бизнеса и хотел взять кредит на покупку. Но после оформления заявки с ним связался специалист банка и предположил, что лизинг может оказаться более выгодным. После расчётов оказалось, что это действительно так. Предприниматель взял машину в лизинг и избежал переплат.

4. Соберите список документов, заполните анкету и отправьте пакет в банк.

5. Дождитесь официального ответа. Банк может сразу одобрить кредит, запросить дополнительные документы или отказать. Если вам отказали, попробуйте повысить шансы на получение кредита и подать заявку снова или обратитесь в другую финансовую организацию.

Как ИП подтвердить свой доход чтобы взять кредит для бизнеса

Для того чтобы ИП мог взять кредит для бизнеса, ему необходимо подтвердить свой доход. Вот список документов, которые обычно предоставляют:

Справка о доходах. ИП может запросить справку о доходах у своей налоговой инспекции. Эта справка содержит информацию о доходах ИП за последние несколько лет.

Выписка из бухгалтерской отчетности. Если ИП ведет бухгалтерский учет, он может предоставить выписку из бухгалтерской отчетности. Эта выписка содержит информацию о доходах, расходах и прибыли ИП за последние несколько лет.

Договоры и счета-фактуры. ИП может предоставить договоры и счета-фактуры, которые подтверждают его доходы. Например, если ИП продает товары и услуги, он может предоставить счета-фактуры за эти продажи.

Выписка по банковскому счету. ИП может предоставить выписку из своего банковского счета. Эта выписка содержит информацию о поступлениях денег на счет ИП за последние несколько месяцев.

Налоговая декларация. ИП может предоставить налоговую декларацию за последний год. В ней указаны доходы ИП за этот период.

В зависимости от требований кредитора, при оформлении займа может потребоваться предоставить один из этих документов или полный пакет. Надо уточнять требования кредитора в каждом конкретном случае - получение кредита различается в зависимости от статуса предпринимателя, суммы займа, наличия залога и других нюансов.

Как повысить шансы на получение кредита

Заранее позаботьтесь о том, как показать банку серьёзность своих намерений и платежеспособность. Если специалисты финансовой организации будут уверены, что заёмщик сможет расплатиться по кредиту, ему, скорее всего, выдадут займ.

1. Убедитесь, что у вас хорошая кредитная история. Если вы всегда своевременно возвращали кредиты (в том числе, как физическое лицо), можно не беспокоиться. А вот если были регулярные просрочки платежей или вы вообще не выплатили кредит, стоит сперва разобраться со старыми долгами. Это улучшит вашу кредитную историю и освободит вас от лишней финансовой нагрузки.

2. Рассчитайтесь со всеми долгами по обязательствам. Уплатите налоги, раздайте долги, выплатите штрафы и пени, если они есть.

3. Предоставьте доказательства того, что сможете выплачивать кредит. Например, справки о доходах, выписки из банков или другие документы, подтверждающие, что у вас есть регулярная прибыль.

4. Будьте честны с банком. Составьте реальный бизнес-план, укажите достоверные сведения о себе и своём доходе.

5. Заведите расчётный счёт в банке, в котором хотите воспользоваться кредитом. Финансовые организации могут быть более лояльны к своим клиентам и предлагать им специальные условия кредитования.

Изучите все кредитные возможности и продумайте, какой продукт будет для вас выгоден. Лизинг поможет решить вопрос с автомобилем, овердрафт — закрыть кассовые разрывы, а крупный займ под залог — расширить бизнес ИП или достичь масштабных целей.

Что делать, если отказали в кредите

Точка подробно рассказывала о распространённых причинах, по которым банки отказывают в получении кредита для ИП. Вы можете изучить список возможных причин отказа и, если банк отказал по одной из них, исправить её.

Например, если вы подали заявку на кредит для ИП сразу после регистрации бизнеса, банк может отказать, так как чаще банки одобряют кредиты бизнесу, который работает больше 6 месяцев. В этом случае можно немного подождать и подать заявку позже.

Причин отказа много, но и банки относятся к различным обстоятельствам по-разному. Поэтому иногда достаточно просто подать заявку в другой банк, возможно в нём получение кредита для ИП пройдёт быстрее.