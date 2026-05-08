Грант на оборудование для бизнеса: как получить в 2026 году

Грант — это денежная помощь бизнесу от государства. Её можно получить на разные цели. Например, чтобы открыть бизнес, возместить проценты по кредиту, купить или обновить оборудование.

Эксперт по кредитам Ангелина Крашенинникова расскажет, как оформить грант на покупку оборудования и когда эта программа подойдёт бизнесу.

Коротко — Помощь от государства получают компании и ИП приоритетных направлений, которые выиграли конкурсный отбор. — Условия программ господдержки подходят не всем. Если вы не можете оформить грант, то купите станки или технику в кредит — Грант на оборудование — это безвозмездные деньги от государства, из которых бизнес может купить или модернизировать оборудование.

Что такое грант на приобретение оборудования

Грант на оборудование — это деньги, которые государство даёт бизнесу на покупку станков, производственных линий, электроники или компьютерной техники. Бизнесу не нужно возвращать эти деньги или платить проценты.

Чтобы получить господдержку, компании подают заявки и участвуют в конкурсе. Обычно во время отбора они презентуют комиссии бизнес-план и получают за него баллы. Деньги выделят бизнесу, который займёт первое место.

Гранты целевые. Это значит, что направить деньги нужно по назначению. Если грант выдан на компьютерную технику, то купить автомобиль на эти деньги нельзя. Иначе государство потребует их вернуть.

Кто может получить грант на покупку оборудования

Государство выделяет деньги тем компаниям и ИП, которым нужна поддержка. Обычно деньги выдают:

Малому и среднему бизнесу.

Производственным и высокотехнологичным компаниям.

Участникам отраслевых и региональных программ.

ПРИМЕР В Москве действует грантовая программа для компаний — участников Московского инновационного кластера. Это платформа, на которой бизнес создаёт и продвигает технологичные продукты.

На какое оборудование можно получить грант

Список будет разным для разных направлений бизнеса. Например, производственные компании могут получить деньги на станки и автоматизированные линии. ИТ-компании — на покупку серверов, компьютеров, систем хранения и защиты данных.

Размер гранта и условия софинансирования

Размер гранта зависит от условий конкретной господдержки. Обычно по одной программе выдадут 20–30 млн ₽, но есть гранты с максимальной суммой до 2 млрд ₽.

Важно: чтобы получить господдержку, предприниматель должен вложить часть своих денег.

ПРИМЕР Станок стоит 5 млн ₽. Компания оплачивает 10% стоимости, или 500 000 ₽, и получает 4,5 млн ₽ от государства.

Обычно чем больше финансовая помощь, тем больший взнос нужен от участника. Допустим, чтобы получить грант на 50 млн ₽, нужно вложить 50% собственных средств.

Пример региональной программы: грант на оборудование в Москве

В России действует много программ поддержки в разных регионах и отраслях. Для примера расскажем об условиях московской грантовой программы. А вы можете узнать о доступных грантах в своём регионе через центры «Мой бизнес».

На что выдают деньги

По программе можно вернуть деньги, потраченные на покупку оборудования, а ещё возместить кредитные или лизинговые платежи.

Кто может участвовать

Программа действует для малого и среднего бизнеса трёх направлений:

Обрабатывающее производство.

Информация и связь.

Научно-техническая деятельность.

Чтобы получить деньги, нужно состоять в Реестре стартапов и высокотехнологичных компаний.

Размер финансирования

Максимальная сумма — 30 млн ₽ в год, но не больше:

50% от стоимости российского

и

35% от стоимости иностранного оборудования.

Требования к оборудованию

Деньги дадут на оборудование 3–10 амортизационных групп. То есть на то, которое можно использовать больше трёх лет.

Сроки подачи заявок

Заявки от участников обычно принимают весной. Уточнить даты и другие условия можно на сайте программы.

Как получить грант: пошаговый алгоритм

Дальше приведём конкретные действия, которые вам нужно совершить, чтобы получить деньги от государства.

Шаг 1. Подготовьте бизнес-план

В бизнес-плане опишите, зачем вам оборудование и что оно даст компании. Например, покажите, как повысится производительность с новым станком.

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Шаг 2. Соберите документы

Покажите документы на оборудование, которое собираетесь покупать. И подтвердите, что вы сами соответствуете условиям программы.

Шаг 3. Подайте заявку

Дождитесь, когда объявят отбор на участие в программе, и отправьте запрос. Внимательно следите за датами на сайте программы — подача заявок может длиться всего неделю или две. Если упустить время, придётся ждать следующего приёма, а его могут открыть только через год.

Шаг 4. Защитите проект

Дождитесь ответа по заявке и подготовьтесь к защите бизнес-плана. Она проходит в разных форматах. Например, вам могут задать вопросы по телефону или пригласить для презентации проекта перед комиссией.

Шаг 5. Получите деньги

В случае победы направьте деньги на согласованную цель. Если в договоре прописаны характеристики оборудования, учтите их.

Шаг 6. Отчитайтесь перед государством

Докажите документами, что вы купили оборудование и задействовали его в бизнесе. Бывают такие программы, где нужно показать положительный эффект от господдержки. Например, рост оборотов или продажи новой продукции.

Основные сложности и риски

Бизнесу обычно выгодно брать гранты. Но у программ господдержки есть особенности, из-за которых они не всегда подходят компаниям и ИП:

Жёсткие требования к участникам. Чтобы получить помощь, нужно соответствовать критериям. Например, работать по конкретным ОКВЭД и в определённом регионе.

Конкурсный характер отбора. Даже если компания подходит под условия, она может не получить деньги из-за того, что проиграет конкурс другим желающим.

Ограниченный бюджет. У грантовых программ есть предельная сумма, больше которой получить нельзя. Этого может не хватить, чтобы реализовать планы компании.

Риск возврата средств при нарушении условий. Если направить деньги на другую цель, нарушить пропорции софинансирования или другие условия, государство потребует вернуть деньги.

Когда грант не закрывает потребность бизнеса

Дальше приведём конкретные случаи, когда бизнесу не подойдёт грант.

Ситуация 1: деньги нужны срочно

Сломалась основная производственная линия, без которой компания не может работать. В этом случае бизнес не может ждать, когда объявят очередной конкурсный отбор.

Ситуация 2: господдержки недостаточно

Максимальная сумма, которую компания может получить по региональной программе, — 3 млн ₽, а на покупку оборудования нужно 30 млн ₽. Если этих денег недостаточно, компания может подать заявку на грант, но ей точно придётся искать деньги где-то ещё.

Ситуация 3: бизнес не подходит под критерии

У предпринимателя магазин одежды. Он хочет обновить стеллажи, витрины, кассовый аппарат. Но розничная торговля — не приоритетный вид бизнеса, поэтому заявку на господдержку у предпринимателя не примут.

Кредит на оборудование для бизнеса

Если грант получить невозможно, купите оборудование в кредит. У банков есть несколько кредитных программ, которые подойдут. Например, на сумму до 5 млн ₽ можно взять бесцелевой займ, а на крупные суммы — инвестиционный кредит.

Преимущества кредита

Иногда кредит подходит бизнесу больше господдержки, несмотря на то, что заёмные деньги нужно возвращать по графику вместе с процентами. Вот несколько плюсов банковского кредита:

Деньги можно получить быстро. Банк рассмотрит заявку на кредит за несколько дней. По сложным сделкам на крупные суммы — за несколько недель или месяцев. В то время как заявки на гранты обычно принимают раз в год. Если не успеть или проиграть конкурс, придётся ждать следующего года.

Не нужно проходить конкурсный отбор. Кредиты одобрят компаниям и ИП, которые подходят под требования банка. Если у бизнеса нет проблем с кредитной историей, в норме финансы, есть хороший залог, то шансы на кредит высокие.

Больше возможностей. При кредитовании по бесцелевым программам можно купить иностранный или бывший в употреблении станок. В то время как у грантов обычно есть закрытый перечень производителей.

Когда кредит подходит лучше всего

В случаях ниже предпринимателям выгодно выбрать кредит.

Ситуация 1: масштабные и комплексные цели

Компания запускает новое производство. Ей нужны разные станки и техника, а ещё служебный транспорт и деньги на ремонт. На всё это в банке можно получить один кредит.

Ситуация 2: модернизация оборудования

У компании есть старый станок с низкой производительностью. Если заменить его на новый, объём производства вырастет и принесёт прибыль, несмотря на переплату по процентам.

Ситуация 3: бизнес подходит под льготные программы